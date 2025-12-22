Eltűnt a víz egy angliai csatornából, hajókat is magával rántott a víznyelő

A Whitchurch közelében kialakult víznyelő a hajnali órákban szakította át a csatorna partját, óriási mennyiségű vizet zúdítva a környező területekre. A beszakadás mérete megközelítette az 50*50 métert, a víznyelőbe pedig három csatornahajó is belekerült – írja a DailyStar.

Víznyelő Whitchurch térségében — a beszakadás miatt teljes csatornaszakasz omlott össze. Fotó:BBC Midlands/X

A riasztást követően a mentőegységek több mint tíz embert juttattak biztonságba az instabil, folyamatosan mozgó talajról.

Több hatóság dolgozik a helyszínen a víznyelő miatt

A víznyelő miatt kialakult vészhelyzetet a Shropshire megyei hatóságok koordinálják. A mentésben és a helyzet stabilizálásában részt vesz a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat speciális egységei, valamint a környezetvédelmi és csatornafenntartó szervezetek.

One narrowboat was left perched on the edge of a drop, above the collapsed section of a canal at Whitchurch in Shropshire.

Details: https://t.co/3ybyoBznvv pic.twitter.com/jNmDMEbmp8 — BBC Midlands (@bbcmtd) December 22, 2025

A hivatalos közlés szerint:

sérültekről nincs tudomás,

a csatornahajókon már nem tartózkodik senki,

12 érintettet ideiglenes ellátóközpontba szállítottak.

Miért különösen veszélyes a víznyelő a csatornáknál?

A szakemberek szerint a víznyelő Whitchurch térségében azért jelent extrém kockázatot, mert a gyors vízmozgás tovább ronthatja a csatorna szerkezetét. A mentés során speciális záróelemeket és vízszabályozó rendszereket vetettek be annak érdekében, hogy csökkentsék az áramlást és megelőzzék az újabb omlásokat.

A major incident has been declared following reports of a sinkhole affecting a canal in Shropshire.

Updates: https://t.co/hV5ltABSa2 pic.twitter.com/fNA60g6A9O — BBC Midlands (@bbcmtd) December 22, 2025

Lezárták a csatornaszakaszt

A csatornát kezelő szervezet azonnali vészhelyzeti lezárást rendelt el a Grindley Locks és a Whitchurch elkerülő híd közötti szakaszon. A közlekedés mindkét irányból tilos, a helyreállítás időpontja egyelőre bizonytalan.

