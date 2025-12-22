Eltűnt a víz egy angliai csatornából, hajókat is magával rántott a víznyelő

A Whitchurch közelében kialakult víznyelő a hajnali órákban szakította át a csatorna partját, óriási mennyiségű vizet zúdítva a környező területekre. A beszakadás mérete megközelítette az 50*50 métert, a víznyelőbe pedig három csatornahajó is belekerült – írja a DailyStar.
A riasztást követően a mentőegységek több mint tíz embert juttattak biztonságba az instabil, folyamatosan mozgó talajról.
Több hatóság dolgozik a helyszínen a víznyelő miatt
A víznyelő miatt kialakult vészhelyzetet a Shropshire megyei hatóságok koordinálják. A mentésben és a helyzet stabilizálásában részt vesz a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat speciális egységei, valamint a környezetvédelmi és csatornafenntartó szervezetek.
A hivatalos közlés szerint:
- sérültekről nincs tudomás,
- a csatornahajókon már nem tartózkodik senki,
- 12 érintettet ideiglenes ellátóközpontba szállítottak.
Miért különösen veszélyes a víznyelő a csatornáknál?
A szakemberek szerint a víznyelő Whitchurch térségében azért jelent extrém kockázatot, mert a gyors vízmozgás tovább ronthatja a csatorna szerkezetét. A mentés során speciális záróelemeket és vízszabályozó rendszereket vetettek be annak érdekében, hogy csökkentsék az áramlást és megelőzzék az újabb omlásokat.
Lezárták a csatornaszakaszt
A csatornát kezelő szervezet azonnali vészhelyzeti lezárást rendelt el a Grindley Locks és a Whitchurch elkerülő híd közötti szakaszon. A közlekedés mindkét irányból tilos, a helyreállítás időpontja egyelőre bizonytalan.
