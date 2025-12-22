Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

Ezt látnia kell!

Rutte újabb meredek kijelentése miatt centikre a világháború – videó

víznyelő

Eltűnt a víz egy angliai csatornából, hajókat is magával rántott a víznyelő

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas károkat okozott egy hirtelen kialakult természeti jelenség Angliában. A víznyelő Whitchurch közelében egy teljes csatornaszakaszt nyelt el, hajókat sodort magával, ezért a hatóságok rendkívüli állapotot rendeltek el Shropshire megyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
víznyelőkáoszcsatorna

A Whitchurch közelében kialakult víznyelő a hajnali órákban szakította át a csatorna partját, óriási mennyiségű vizet zúdítva a környező területekre. A beszakadás mérete megközelítette az 50*50 métert, a víznyelőbe pedig három csatornahajó is belekerült – írja a DailyStar.

Víznyelő Whitchurch térségében — a beszakadás miatt teljes csatornaszakasz omlott össze.Víznyelő Whitchurch térségében — a beszakadás miatt teljes csatornaszakasz omlott össze.
Víznyelő Whitchurch térségében — a beszakadás miatt teljes csatornaszakasz omlott össze. Fotó:BBC Midlands/X

A riasztást követően a mentőegységek több mint tíz embert juttattak biztonságba az instabil, folyamatosan mozgó talajról.

Több hatóság dolgozik a helyszínen a víznyelő miatt

A víznyelő miatt kialakult vészhelyzetet a Shropshire megyei hatóságok koordinálják. A mentésben és a helyzet stabilizálásában részt vesz a tűzoltóság, a rendőrség, a mentőszolgálat speciális egységei, valamint a környezetvédelmi és csatornafenntartó szervezetek.

A hivatalos közlés szerint:

  • sérültekről nincs tudomás,
  • a csatornahajókon már nem tartózkodik senki,
  • 12 érintettet ideiglenes ellátóközpontba szállítottak.

Miért különösen veszélyes a víznyelő a csatornáknál?

A szakemberek szerint a víznyelő Whitchurch térségében azért jelent extrém kockázatot, mert a gyors vízmozgás tovább ronthatja a csatorna szerkezetét. A mentés során speciális záróelemeket és vízszabályozó rendszereket vetettek be annak érdekében, hogy csökkentsék az áramlást és megelőzzék az újabb omlásokat.

Lezárták a csatornaszakaszt

A csatornát kezelő szervezet azonnali vészhelyzeti lezárást rendelt el a Grindley Locks és a Whitchurch elkerülő híd közötti szakaszon. A közlekedés mindkét irányból tilos, a helyreállítás időpontja egyelőre bizonytalan.

Hatalmas és veszélyes víznyelő nyílt egy magyar faluban

Sárisáp területén megnyílt a föld, és víznyelő alakult ki, a beszakadás nagyon mély. A tűzoltók óvatosságra intették az arra túrázókat.

A Pokol Kapuja valójában egy hátborzongató víznyelő?

Thor kútja a Csendes-óceánt elvezető titokzatos hatalmas víznyelő Oregon államban, ami drámai látványt nyújt az állam zord partvidékén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!