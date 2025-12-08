Víztornádót videóztak le a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Szombaton látványos víztölcsér jelent meg Paphos partjainál, miközben a Byron vihar továbbra is heves esőzésekkel sújtja Ciprus szigetét – tájékoztat a Philenews.

2025. április 26-ai víztölcsér Cipruson – Youtube / képkivágás / Storyful News & Weathe

Hol látható a víztölcsér?

A Cyprus Weather Enthusiasts oldalán közzétett videón Kato Paphosnál látható a víztölcsér lenyűgöző jelensége. A Kitas Weather beszámolója szerint a térségben egyszerre két víztölcsér is kialakult. Péntek este óta a sziget egész területén folyamatosan esik az eső.

Hogyan alakulnak ki a víztölcsérek?

A víztölcsér egy forgó, függőleges oszlop alakú légörvény, amely a tenger vagy más vízfelület fölött alakul ki. Ezek a légörvények gyakran a viharos időjárás kísérői, és a légnyomáskülönbségek miatt a levegő és a víz örvénylő mozgása hozza létre a jellegzetes tölcsérformát.

