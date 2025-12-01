A nap feladványa! Ön észreveszi a csirkét a kakasok között?

Csirke-kakas vizuális kihívás a legújabb online trend. A teszt nemcsak a látást, de a problémamegoldó képességet és a memóriát is figyeli – írja a Sun.

Vizuális kihívás: Ön megtalálja a csirkéket a kakasok között?

A feladványban szereplő fotón rengeteg kakas látható, ám a képen csirkék is vannak elrejtve, amit 10 másodpercen belül csak azok vesznek észre, akiknek tökéletes a látása.

Csirke-kakas vizuális kihívás

Ez a fajta vizuális kihívás nemcsak szórakoztató, hanem a memóriát és az agy gyorsaságát is próbára teszi.

A feladat egyszerű: figyelje a képet 10 másodpercig. Ha ennyi idő alatt kiszúrja a szeme a csirkéket, akkor kivételes tehetsége van, és tökéletes vizuális képességei.

Fotó: Roosty's

Akkor sem kell elkeseredni, ha nem sikerül a megadott időn belül kiszúrni a csirkéket, a játék ugyanis fejleszti a koncentrációt és a memóriát, miközben jól is szórakozunk.

