Kendall Jenner és az ex egy listára kerültek — a Vogue divatválogatása mindent felborított

A Vogue legjobban öltözött sztárok válogatása ezúttal 55 nevet tartalmaz, a magazin ugyanis képtelen volt megállni az eredetileg tervezett ötvenes keretnél. A lista Kendall Jennerrel indul, aki ismét megmutatta, miért tartják a modern divat egyik legmeghatározóbb alakjának, mellette pedig legjobb barátnője, Hailey Bieber is helyet kapott, aki a Rhode márkával idén különösen erős divatjelenlétet épített – írja a DailyMail.

Kendall Jenner és Hailey Bieber szerepelnek a Vogue legjobban öltözött sztárok listáján, divatos, letisztult szettekben Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A legnagyobb meglepetést mégis az okozta, hogy Jenner egykori párja, Bad Bunny is felkerült a listára — ráadásul címlapot is kapott.

Kendall és Hailey mellett sztárparádé: a Vogue legjobban öltözött sztárok sora Cate Blanchettől Rihannáig

A listán helyet kapott Jennifer Lawrence, Jacob Elordi, Cate Blanchett, Zoe Kravitz, Jenna Ortega, Rihanna és A$AP Rocky is. A Vogue szerint 2025 egyik legmeghatározóbb trendje a letisztult elegancia és a karakteres sziluettek visszatérése volt — ehhez Blanchett kifinomult, „menswear-hangulatú” szettjei adták az egyik legerősebb inspirációt.

Nem csak vörös szőnyeg: a Vogue szerint a hétköznapi stílus is számított

A magazin kiemelte, hogy nem kizárólag a vörös szőnyeges pillanatokat vették figyelembe: sokat nyomott a latban a hétköznapi, utcai divat is. Így kerülhetett be Alex Consani, Solange, Teyana Taylor, Greta Lee vagy épp Clairo, valamint olyan ikonikus alakok, mint Michelle Obama vagy Pamela Anderson.

A Vogue szerint az idei szezon legjellegzetesebb kombinációi az oversize zakók, neutrális árnyalatok, merész textúrák és egyszerű, mégis erőteljes sziluettek voltak.

