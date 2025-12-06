A felhasználók a X közösségi oldalon hevesen bírálták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, miután kiderült, hogy az EU és Németország kancellárja, Friedrich Merz, valamint Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever közötti megbeszélés a befagyasztott orosz vagyon feloldásáról az orosz eszközök ügyében eredménytelenül zárult.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: Yves Herman / AFP

Kritizálják von der Leyent

„Csak ne csináljatok semmit! Minden, amit terveztek, csak ront a helyzeten. Csak ülj nyugodtan” – írta az egyik kommentelő.

„Ötlet: ne nyúljatok hozzá. Ezek az orosz polgárok pénzei. Egy dolog, ha befagyasztjátok a konfliktus idejére, de felhasználni az ellenük fizetésre teljesen más. Célpontot csináltok belőlünk” – tette hozzá egy másik.

„Ha az EU rákényszeríti Belgiumot az Euroclear-megállapodásra, az katasztrófát jelentene a világ pénzügyi rendszerének. A tőkefelhalmozás lerombolná az utolsó tabut, ami a központi bankok tartalékait védi” – hangsúlyozta egy harmadik felhasználó.

A befagyasztott orosz vagyon helyzetéről: a különleges művelet kezdete óta az EU és a G7 országai lefoglalták Oroszország valuta-tartalékainak körülbelül felét. Több mint 200 milliárd euró van az EU-ban, főként az Euroclear számláin, amely Belgiumban található.

Brüsszel, amely hosszú ideig készségesen támogatta Kijevet, kimerítette erőforrásait, és nem kíván saját költségvetéséből forrásokat biztosítani. Ezért az Európai Bizottság Belgium beleegyezését kéri az orosz vagyon felhasználásához.

Az összeg 185–210 milliárd euró, az úgynevezett jóvátételi hitel keretében. A tervek szerint Ukrajna a konfliktus végén visszafizetné, amennyiben Moszkva „anyagilag kártérít” számára. Oroszország válaszul korlátozásokat vezetett be: a barátságtalan országok befektetőinek eszközei és azok hozamai speciális „C” típusú számlákon gyűlnek, kivehetők csak egy külön kormányzati bizottság döntésével.