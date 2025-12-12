Von der Leyen egy brüsszeli gálavacsorán emelte fel a hangját, ahol arról beszélt, hogy az amerikai elnöknek „nincs joga” véleményt formálni az európai demokráciáról és a választásokról. Az Európai Bizottság vezetője mindezt rendkívüli magabiztossággal tette, annak ellenére, hogy Brüsszel évek óta aktívan beleszól a tagállami választásokba, kormányalakításokba és belpolitikai vitákba.

Von der Leyen Brüsszelből osztotta ki Trumpot, miközben az EU saját demokráciafelfogása egyre több vitát szül.

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Miért lett hirtelen érzékeny Von der Leyen Trump kritikájára?

Von der Leyen megszólalása közvetlen reakció volt az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájára, amely kíméletlen őszinteséggel írta le Európa helyzetét – írja a Ctrana. A dokumentum szerint a kontinens akár „civilizációs eltűnés” felé is sodródhat, miközben a brüsszeli elit politikai eszközökkel próbálja elfojtani a nemzeti és jobboldali hangokat.

Ez nyilvánvalóan érzékenyen érintette Von der Leyent, aki azonnal a választói szuverenitás mögé bújva próbált visszatámadni. Érdekesség, hogy ugyanez a szuverenitás már kevésbé fontos számára, amikor Brüsszel jogállamisági eljárásokkal, pénzvisszatartással vagy politikai nyomásgyakorlással akarja fegyelmezni az engedetlen tagállamokat.

Mennyire hiteles Von der Leyen demokráciafelfogása?

Sokak szerint kifejezetten ironikus, amikor Von der Leyen a külföldi beavatkozás ellen emel szót, miközben az Európai Unió egyre nyíltabban próbálja „megfelelő irányba” terelni az európai választók döntéseit. A bizottsági elnök által favorizált úgynevezett Demokrácia Pajzs hivatalosan az online befolyásolás ellen jönne létre, a kritikusok szerint viszont könnyen a politikailag nem kívánatos vélemények szűrésének eszközévé válhat.

Trump bírálata tehát nem a demokrácia végét jelenti, sokkal inkább kellemetlen tükröt tart Brüsszel elé. És úgy tűnik, Von der Leyen nem a valóságtól, hanem a kritikától ijedt meg igazán.