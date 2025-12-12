Hírlevél
Brüsszeli kioktatás: Von der Leyen megmondta Amerikának, hogy hallgasson

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ursula von der Leyen ismét megmutatta, hogyan képzeli el a demokráciát Brüsszelben: kioktatta Donald Trumpot, amiért szerinte beleszólna Európa ügyeibe. Von der Leyen logikája alapján más véleménye lehet mindenkinek – kivéve annak, aki nem ért egyet a brüsszeli fősodorral.
von der leyentrumpbrüsszeldemokráciaeurópaeurópai bizottság

Von der Leyen egy brüsszeli gálavacsorán emelte fel a hangját, ahol arról beszélt, hogy az amerikai elnöknek „nincs joga” véleményt formálni az európai demokráciáról és a választásokról. Az Európai Bizottság vezetője mindezt rendkívüli magabiztossággal tette, annak ellenére, hogy Brüsszel évek óta aktívan beleszól a tagállami választásokba, kormányalakításokba és belpolitikai vitákba.

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 10: European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech at an international conference on migrant smuggling held in Brussels, Belgium on December 10, 2025. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Von der Leyen Brüsszelből osztotta ki Trumpot, miközben az EU saját demokráciafelfogása egyre több vitát szül.
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

Miért lett hirtelen érzékeny Von der Leyen Trump kritikájára?

Von der Leyen megszólalása közvetlen reakció volt az Egyesült Államok friss nemzetbiztonsági stratégiájára, amely kíméletlen őszinteséggel írta le Európa helyzetét – írja a Ctrana. A dokumentum szerint a kontinens akár „civilizációs eltűnés” felé is sodródhat, miközben a brüsszeli elit politikai eszközökkel próbálja elfojtani a nemzeti és jobboldali hangokat.

Ez nyilvánvalóan érzékenyen érintette Von der Leyent, aki azonnal a választói szuverenitás mögé bújva próbált visszatámadni. Érdekesség, hogy ugyanez a szuverenitás már kevésbé fontos számára, amikor Brüsszel jogállamisági eljárásokkal, pénzvisszatartással vagy politikai nyomásgyakorlással akarja fegyelmezni az engedetlen tagállamokat.

Mennyire hiteles Von der Leyen demokráciafelfogása?

Sokak szerint kifejezetten ironikus, amikor Von der Leyen a külföldi beavatkozás ellen emel szót, miközben az Európai Unió egyre nyíltabban próbálja „megfelelő irányba” terelni az európai választók döntéseit. A bizottsági elnök által favorizált úgynevezett Demokrácia Pajzs hivatalosan az online befolyásolás ellen jönne létre, a kritikusok szerint viszont könnyen a politikailag nem kívánatos vélemények szűrésének eszközévé válhat.

Trump bírálata tehát nem a demokrácia végét jelenti, sokkal inkább kellemetlen tükröt tart Brüsszel elé. És úgy tűnik, Von der Leyen nem a valóságtól, hanem a kritikától ijedt meg igazán.

