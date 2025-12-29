Brutális vonatbaleset: legalább tizenhárom ember meghalt – videó

A hatóságok közlése szerint a mexikói vonatbaleset Nizanda település közelében történt. A vonaton 241 utas és kilencfős személyzet tartózkodott, összesen mintegy 250 emberrel a fedélzeten. A szerencsétlenség után 98 sérültet regisztráltak, közülük 36 főt kórházban ápolnak, míg 139 utast már biztonságban lévőként tartanak nyilván.

Vonatbaleset Mexikó déli részén: mentőegységek dolgoznak a kisiklott szerelvénynél Oaxaca államban. Fotó: RUSVEL RASGADO / AFP

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum az X-en megerősítette, hogy öt sérült állapota válságos. Közlése szerint magas rangú kormányzati tisztségviselőket küldtek a helyszínre, hogy segítsék az áldozatok családjait és koordinálják az ellátást.

BREAKING: At least 13 people were killed and 98 others injured after an Interoceánico train derailed in the Istmo de Tehuantepec region of Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/u9ZQ8TvSdI — Breaking911 (@Breaking911) December 29, 2025

Oaxaca kormányzója, Salomón Jara Cruz részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, és hangsúlyozta, hogy az állami és szövetségi szervek szorosan együttműködnek a mentési munkálatokban.

A mexikói főügyészség vizsgálatot indított; a baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A mentésbe a haditengerészet több száz katonát, szárazföldi és légi egységeket, valamint drónokat is bevont.

A szerelvény a Tren Interoceánico vonalán közlekedett, amelyet 2023-ban adtak át. A projekt célja a dél-mexikói térség gazdasági fejlesztése, valamint egy stratégiai kereskedelmi útvonal kialakítása a Salina Cruz és Coatzacoalcos kikötői között, a Tehuantepeci-földszoroson át.

