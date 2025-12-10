Rémisztő vonatbaleset: hatalmas csattanással tarolta le a vonat a sínen rekedt autót – videó

Vonatbaleset történt a chicagói Hinsdale-ben hétfőn délelőtt, amikor egy tehervonat nekiütközött egy autónak egy vasúti átjárónál. A baleset kisebb sérülésekkel végződött, de jelentős késéseket okozott – tájékoztat az ABC7 Chicago.
Vonatbaleset: hogyan ütközött az autóval a vonat?
A rendőrség által megosztott videón látszik, hogy a jármű épp áthajtott a síneken, amikor az egyik sorompó leereszkedett, és a vonat elütötte az autót.
A jármű az ütközés következtében a sorompóhoz csapódott, de szerencsére a sofőr, egy 80 éves nő, csak kisebb sérüléseket szenvedett.
A hatóságok a környéken közlekedőket arra kérték, hogy kerüljék el a vasúti átjárót.
