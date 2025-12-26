Ez az apró, de megbízható jel árulkodik arról, ha valaki vonzódik hozzánk

Mindannyian jártunk már úgy, hogy nem tudtuk eldönteni: valaki tényleg kedvel minket, vagy csak udvarias. Bár a testbeszéd sokat elárul, van egy apró, mégis megbízható jel, amely segíthet eligazodni: a pupilla. A szemünk ugyanis, különösen a pupilla mérete, a vonzalom egyik titkos indikátora lehet – számol be a Daily Mail.

A pupilla árulkodhat a vonzalomról – Fotó: Unsplash

Hogyan árulkodik a pupilla a vonzalomról?

A James Cook Egyetem szakértői, Amanda Meyer és Monika Zimanyi szerint a pupillák tágulása összefügg a szexuális izgalommal.

A pupillánk gyakran kitágul, amikor valaki felkelti az érdeklődésünket

– írják.

A pupilla nemcsak a fény bejutását szabályozza, hanem a testünk tudattalan reakcióinak tükre is. Amikor a paraszimpatikus idegrendszer aktiválódik, például izgalom vagy érdeklődés hatására, a pupilla kitágul – így a szemkontaktus apró, de beszédes jellé válik.

Milyen más jelek árulhatják el a vonzalmat a szemekben?

A pupilla tágulása mellett az is fontos, hogyan reagálunk a másik szemére. Kutatások szerint az emberek gyakran szinkronban tágítják pupillájukat, ha vonzódnak egymáshoz. Ezt a jelenséget „pupilla-mimikrinek” nevezik, és hasonlóan működik, mint a szívritmus vagy más tudattalan reakciók összehangolódása. Az apró jelek – a szemkontaktus hosszabb tartása, a pupilla reakciója – mind arra utalhatnak, hogy a vonzalom kölcsönös lehet.

Hogyan befolyásolja a nem a pupillák viselkedését?

A pupillák reakciója nem mindenkinél azonos. Egy 2021-es kutatás szerint a férfiak pupillái főként a szexuális preferenciájuk szerint tágulnak, míg a nők pupillái változatosabban reagálnak erotikus képekre. Ez azt jelenti, hogy a vonzalom jelei a pupillában és a szemkontaktusban nem univerzálisak, de az apró, tudattalan reakciók követése segíthet eligazodni a flört és a kölcsönös érdeklődés világában.

Mikor ne értelmezzük félre a pupillát?

Fontos tudni, hogy a pupilla tágulása nem mindig szexuális izgalmat jelez. A fényviszonyok, az izgalom, az érzelmi konfliktus vagy akár egy ijesztő film is befolyásolhatja. Éppen ezért a pupilla csak egy apró jel a sok közül, ami a vonzalom felismerésében segíthet – a teljes kontextus mindig számít.