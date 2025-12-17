Természeti csoda vagy baljós jel? Így változott vörössé Hormuz szigetének híres strandja

A vörös strand (Sahel Sorkh), amely Iránhoz tartozó Hormuz szigetén található, a napokban rendkívüli látványt nyújtott. A nagy mennyiségű csapadék hatására a part menti talajból vörös színű üledék mosódott a tenger felé, ami drámai színkontrasztot hozott létre a kék vízzel.

Heves esőzés után vörössé vált a partvidék – ezért ilyen különleges a vörös strand

A jelenség nem veszélyes, de annál látványosabb, ezért rendszeresen felkelti a turisták és a természetkedvelők figyelmét.

A vörös strand különleges ásványi összetétele

A vörös strand szokatlan színe a környék talajában és kőzeteiben található magas vastartalomnak köszönhető. A vöröses árnyalatot elsősorban a vas-oxid, azon belül is a hematit nevű ásvány okozza, amely nagy mennyiségben van jelen Hormuz szigetén.

Esőzések idején ez az ásványi anyag könnyen kimosódik a talajból, és látványos vörös „patakokként” éri el a partot és a tengert.

Természeti csoda, amely újra és újra lenyűgöz

A szakértők szerint a jelenség teljesen természetes, és az éghajlati viszonyoktól függően időről időre megismétlődik. A vörös strand így nemcsak geológiai különlegesség, hanem az egyik legkülönlegesebb természeti látványosság is a térségben.

Nem véletlen, hogy az ilyen pillanatokról készült felvételek rendszeresen bejárják a közösségi médiát és a nemzetközi sajtót.

Heavy rain at "Sahel Sorkh" (Red Beach) in Hormoz Island has created an astonishing scene. 😍



The beach's vivid red color is due to a high concentration of iron oxide, particularly the mineral hematite, found in the island's soil and rock.#Iran #nature pic.twitter.com/wxE4eSSzyW — Living in Tehran (LiT) (@LivinginTehran) December 16, 2025

