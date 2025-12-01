Falvakat borított be hamuval Kolumbia egyik legveszélyesebb vulkánja – videó

A Cauca tartományban, Popayán közelében magasodó Puracé Kolumbia egyik legaktívabb és legveszélyesebb vulkánja, melynek esetleges kitörése nemcsak a várost, de a környező őslakos településeket és mezőgazdasági területeket is veszélyezteti.

A Puracét Kolumbia egyik legveszélyesebb vulkánjának tartják

Fotó: RICHARD QUINTERO / AFP

Evakuálásra készülnek a vulkánkitörés után

A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek, és hamu hullott a falvakra, köztük a nyolcezer lakosú Coconucóra is.

Egy helyi tűzoltó, José Quintero közlése szerint a Puracé 1500 méter magasra lövellt ki gáz- és hamuoszlopokat.

Volcán 🌋 Puracé visto desde Gabriel López Totoró pic.twitter.com/L2KUHdb6FR — MACIZO NOTICIAS AL DIA (@MACIZONDIA) November 30, 2025

A kolumbiai kockázatkezelő hatóság igazgatója, Carlos Carrillo felszólította a veszélyeztetett régióban élőket, hogy ne közelítsék meg a krátert és készüljenek fel az esetleges evakuálásra.

A coconucói őslakos közösség egy tagja, Marisol Avirama elmondta: a fő aggodalmuk, hogy nincs hová menekülniük a vulkánkitörés elől.

Hozzátette, hogy nagyon nehéz elhagyni a földjeiket és házaikat, ahol olyan sok ideig éltek.

