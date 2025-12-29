Elképesztő jelenetek: az Etnán síeltek, amikor kitört a vulkán – videó

Vasárnap az olaszországi Szicíliában, a több mint 3300 méter magas Etna környezetében a vulkánkitörés ellenére is számos turista és síalpinista jelent meg a hegy lejtőin. Olaszország Polgári Védelmi Hatósága egy nappal korábban zöldről sárgára emelte a riasztási szintet, mivel a vulkáni aktivitás gyors felerősödésének lehetősége állt fenn. Ennek ellenére sokan nem mondtak le arról, hogy testközelből figyeljék meg a hamufelhőket, és különleges körülmények között hódoljanak a téli sportoknak – írja az RTÉ.

Etna: a hó és az éppen működő kráterek vulkánkitörése olyan látványt nyújt, amelyet kevés helyen tapasztalhatnak meg az emberek

Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU / AFP

Egyedülálló élmény a láva árnyékában

A hegyen tevékenykedő vulkanológiai túravezetők szerint a síelés ilyen körülmények között rendkívüli élményt nyújt. Giuseppe Curcio, helyi vezető elmondta:

a hó, a tenger és az éppen működő kráterek kontrasztja olyan látványt nyújt, amelyet kevés helyen tapasztalhatnak meg az emberek.

Vulkánkitörés idején is zavartalan a légi közlekedés

A hatóságok tájékoztatása szerint a cataniai Fontanarossa repülőtéren a járatok továbbra is a megszokott rendben közlekedtek. Kiemelték, hogy a légi forgalomban csak akkor várható fennakadás, ha a lehulló vulkáni hamu mennyisége jelentősen megnövekszik.

Európa egyik legaktívabb tűzhányója

A gyakori kitörések emlékeztetnek arra, milyen hatalmas természeti erők működnek a felszín alatt – miközben a hegy továbbra is különleges vonzerőt jelent a kalandvágyó látogatók számára.

