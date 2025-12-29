Hírlevél
Sokkoló fordulat a fronton: az ukránok nem tudták megállítani Putyin seregét

vulkánkitörés

Elképesztő jelenetek: az Etnán síeltek, amikor kitört a vulkán – videó

Különleges látvány fogadta azokat, akik a karácsonyi ünnepek idején az olaszországi Etna lejtőin síeltek. A vulkánkitörés ellenére sokan vállalkoztak arra, hogy a hóval borított hegyoldalon sportoljanak, miközben a kráterekből hamufelhők emelkedtek a magasba.
vulkánkitörés

Vasárnap az olaszországi Szicíliában, a több mint 3300 méter magas Etna környezetében a vulkánkitörés ellenére is számos turista és síalpinista jelent meg a hegy lejtőin. Olaszország Polgári Védelmi Hatósága egy nappal korábban zöldről sárgára emelte a riasztási szintet, mivel a vulkáni aktivitás gyors felerősödésének lehetősége állt fenn. Ennek ellenére sokan nem mondtak le arról, hogy testközelből figyeljék meg a hamufelhőket, és különleges körülmények között hódoljanak a téli sportoknak – írja az RTÉ.

vulkánkitörés - CATANIA, ITALY - DECEMBER 27: Smoke rises as Mount Etna erupts after a period of increasing instability in Catania, Italy on December 27, 2025. The eruption produced lava fountains reaching up to 400 metres and a dense ash column, with a new vent opening on the eastern flank of the Voragine Crater that remains active as the phenomenon continues to evolve, while Catania International Airport stays on red alert due to potential changes in volcanic activity and ash emissions. Salvatore Allegra / Anadolu (Photo by Salvatore Allegra / Anadolu via AFP)
Etna: a hó és az éppen működő kráterek vulkánkitörése olyan látványt nyújt, amelyet kevés helyen tapasztalhatnak meg az emberek
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU / AFP

Egyedülálló élmény a láva árnyékában

A hegyen tevékenykedő vulkanológiai túravezetők szerint a síelés ilyen körülmények között rendkívüli élményt nyújt. Giuseppe Curcio, helyi vezető elmondta: 

a hó, a tenger és az éppen működő kráterek kontrasztja olyan látványt nyújt, amelyet kevés helyen tapasztalhatnak meg az emberek.

Vulkánkitörés idején is zavartalan a légi közlekedés

A hatóságok tájékoztatása szerint a cataniai Fontanarossa repülőtéren a járatok továbbra is a megszokott rendben közlekedtek. Kiemelték, hogy a légi forgalomban csak akkor várható fennakadás, ha a lehulló vulkáni hamu mennyisége jelentősen megnövekszik.

Európa egyik legaktívabb tűzhányója

Az Etna Európa egyik legaktívabb és legszigorúbban megfigyelt vulkánja, amelyet a szakemberek a nap 24 órájában ellenőriznek.

A gyakori kitörések emlékeztetnek arra, milyen hatalmas természeti erők működnek a felszín alatt – miközben a hegy továbbra is különleges vonzerőt jelent a kalandvágyó látogatók számára.

