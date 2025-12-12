Amerikában egyre súlyosabb következményei vannak a heves esőzéseknek

A Washington állami áradások hátterében egy úgynevezett légköri folyó áll — ez a rendkívül nedves levegősáv napokon át tartó, intenzív esőzéseket hozott az Egyesült Államok északnyugati részére. A helyi hatóságok közlése szerint több tucat folyó lépett ki a medréből, elárasztva lakott területeket és mezőgazdasági földeket.

Washington állami áradások: több település teljesen elszigetelődött a rekordvíz miatt. Fotó: JASON REDMOND / AFP

Washington állami áradások: rekordvízszint és lezárások

Bob Ferguson kormányzó szükségállapotot hirdetett ki, miután az árhullám szintje az eddigi rekordot is meghaladta — egyes helyeken több mint 61 centiméterrel. Az áradások következtében több mint harminc főbb autópályát kellett lezárni, ami jelentősen megnehezíti a mentési munkálatokat és az utánpótlás biztosítását.

Az árvíz az infrastruktúrát sem kímélte: az áramkimaradásokat figyelő PowerOutage.us adatai szerint egy időben több mint 17 ezer háztartás maradt elektromos ellátás nélkül. A legsúlyosabban érintett térségekben a nemzeti gárda egységei is bekapcsolódtak a mentésbe, az emberek kimenekítéséhez helikoptereket és csónakokat vetnek be.

A szakemberek attól tartanak, hogy a helyzet tovább romolhat. Az előrejelzések szerint vasárnaptól újabb viharrendszer érkezik, amely még több csapadékot hozhat, tovább növelve a Washington állami áradások kockázatát és az evakuálások számát.

