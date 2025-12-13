Rácsapott a fiatal modell fenekére a metrón, majd jött a világbotrány

A zaklatás ügye december elején kezdődött a moszkvai Baumanszkaja metróállomáson, ahol Kszénija Karpova blogger barátnőjével videót forgatott a peronon. Egy ismeretlen férfi hátulról odalépett hozzá, obszcén megjegyzést tett, majd megütötte a fenekét. Az esetet rögzítette a kamera, a felvétel pedig gyorsan elterjedt a közösségi médiában - írja a Telegram.

Kszénija Karpova az elmúlt napokban egy moszkvai metróban történt zaklatási ügy miatt került a figyelem középpontjába

Fotó: ksun.tik / Instagram

Zaklatás ügyében indult eljárás, majd megváltozott a nyomozás iránya

A nő néhány nappal később feljelentést tett, a rendőrség pedig azonosította a férfit, akit zaklatással gyanúsítottak. Kszénija Karpovát és barátnőjét ezt követően azzal az információval hívták be, hogy tanúként és sértettként kell megjelenniük az ügyben. A rendőrségen azonban kiderült, hogy az eljárás fókusza megváltozott. A férfi ellenkérelmet nyújtott be, amelyben azt állította, hogy a lányok akadályozták a metróutasok közlekedését. Az iratok nagy része nem az incidenssel, hanem Kszénija Karpova személyével, közösségi médiás jelenlétével és a forgatás körülményeivel foglalkozott.

Még aznap bíróság elé állították őket, ahol a közlekedésbiztonsági szabályok megsértése miatt Kszénija Karpovát 25 ezer, barátnőjét 20 ezer rubel pénzbírságra ítélték. A blogger a vádakat visszautasította, hangsúlyozva, hogy a videófelvételek szerint nem akadályozták a forgalmat, és a metró dolgozói sem figyelmeztették őket.

A zaklatással gyanúsított férfi ügyét a bíróság a következő héten tárgyalja. Kszénija Karpova közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen, ugyanakkor kétségei vannak afelől, hogy a férfit valóban felelősségre vonják.

