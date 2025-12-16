Égés! Zelenszkij alkudozna, de már nincs ütőkártyája

Hírlevél
7 perce
Olvasási idő: 4 perc
Európai politikai körökben egyre gyakrabban vetődik fel, hogy az ukrán elnök mozgástere látványosan beszűkült az elmúlt időszakban. A háttérben belpolitikai feszültségek és korrupciós botrányok állnak, amelyek Zelenszkij alkupozícióját is jelentősen gyengíthetik.
ukrajnakorrupciós botrányzelenszkijkijev

Zelenszkij belső helyzete több európai diplomata szerint ma sérülékenyebb, mint bármikor a háború kitörése óta. Az ukrán közéletet megrázó korrupciós ügyek, valamint a kormányzati működés körüli zűrzavar olyan nyomást helyezhetnek az elnökre, amely akár tárgyalások irányába is terelheti Kijevet az orosz–ukrán konfliktus rendezésében – írja a Washington Post.

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij
Zelenszkij ukrán elnök belpolitikai mozgástere beszűkülhet, miközben korrupciós botrány és kormányellenes hangulat erősödik Ukrajnában.
Fotó: AFP/Genya Savilov

A belpolitikai bizonytalanság nemcsak Ukrajnán belül, hanem a nemzetközi színtéren is érzékelhető. Egyes elemzők szerint Washingtonban is úgy tekintenek a jelenlegi helyzetre, hogy Ukrajna ma inkább a gyengébb fél szerepében van, amely könnyebben rákényszeríthető kompromisszumokra.

Miért került Zelenszkij belpolitikai nyomás alá Ukrajnában?

Zelenszkij helyzetét elsősorban egy nagyszabású korrupciós botrány nehezíti, amely az ukrán energetikai szektort érinti, és egy, az elnökhöz közel álló üzletember nevét is felveti. Az ügy komoly társadalmi felháborodást váltott ki, és új lendületet adott az ellenzéki pártoknak, amelyek már nemcsak vizsgálatokat, hanem a teljes kormány lemondását is követelik.

A botrány különösen érzékeny időszakban robbant ki, amikor az ukrán társadalom egy része egyre kritikusabban tekint a háború elhúzódására és annak gazdasági következményeire. A belső politikai káosz és a korrupciós vádak együtt olyan légkört teremthetnek, amelyben Zelenszkij számára a tárgyalások lehetősége már nem pusztán diplomáciai, hanem belpolitikai kényszerré is válhat.

