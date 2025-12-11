Elképesztő részletek derültek ki a béketervről: ez igazán mellbevágó Zelenszkijnek

Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Ukrajna kivonná csapatait a Donbász térségéből, majd Washington az ukrán ellenőrzés alatt lévő területekből úgynevezett „szabad gazdasági övezetet” hozna létre – árulta el Volodimir Zelenszkij.

Zelenszkij lélegzete is elakad: Amerika olyan tervet tett elé, hogy csak lesett

Fotó: AFP

Zelenszkij sarokba szorítva

Korábban Amerika azt javasolta Kijevnek, hogy a Donbász még kézben lévő részeit is adja át Oroszországnak, de az ukrán elnök szerint most kompromisszumos verziót dobtak be: az ukrán hadsereg kivonulna, az orosz csapatok pedig nem nyomulnának előre.

Ki irányítaná azt a területet, amit ők most szabad gazdasági vagy demilitarizált övezetnek neveznek – arról fogalmuk sincs

– mondta Zelenszkij Kijevben.

Azt is hozzátette, hogy Ukrajna nem tartja igazságosnak a tervet, amíg nincs garancia arra, hogy az oroszok nem szállják meg az övezetet közvetlenül a kivonulás után.

„Ha az egyik fél visszavonul, a másik viszont marad, mi tartaná vissza az oroszokat? Vagy mi akadályozná meg, hogy civileknek álcázva egyszerűen átvegyék a területet?” – tette hozzá.

Zelenszkij azt mondta, ha mégis megegyezés születne, akkor választáson vagy népszavazáson kellene jóváhagyni az egészet, mert csak az ukrán nép dönthet területi kérdésekről.

Az amerikai terv jelenlegi állása szerint Ukrajna kivonulna a Donbászból, miközben a frontvonalak befagynának Herszon és Zaporizzsja térségében. Oroszország cserébe néhány kisebb – számára amúgy is kedvezőtlenül védhető – területet adna vissza.

Zelenszkij óriási nyomás alatt áll. Donald Trump egyre türelmetlenebbül sürgeti a béketerv aláírását. Trump nemrég azt állította, hogy Zelenszkij még el sem olvasta a dokumentumot, sőt a legitimitását is megkérdőjelezte.

Kijev közben visszaküldte a saját módosított javaslatait Washingtonnak. A Zaporizzsjai atomerőmű és a területi kérdések továbbra is komoly vita tárgyai.

A háttérben mindenki azt találgatja, hogy Vlagyimir Putyin valódi megegyezést akar-e, vagy csak időt húz, hogy a téli hadjáratban még erősebben nyomuljon előre.

Európában egyre több hang szól arról, hogy Ukrajna nem kerülheti el a „fájdalmas engedményeket”, miközben a háború negyedik telébe lép, az infrastruktúra romokban, az energiahelyzet kritikus.