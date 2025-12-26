Zelenszkij bizalmasának floridai villái borzolják a kedélyeket

Az ukrán politikai elit vagyonosodása régóta komoly kérdéseket vet fel, ám az utóbbi időszakban egyre több konkrét adat lát napvilágot. Zelenszkij egyik legszűkebb bizalmasa, Rusztem Umerov neve újra felmerült egy súlyos korrupciós ügy kapcsán, amelynek középpontjában külföldi ingatlanok állnak – írja az Ellenpont.

Zelenszkij bizalmasának amerikai luxusingatlanjai újabb korrupciós kérdéseket vetnek fel Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Az Ukrán Korrupcióellenes Központ kiszivárgott jelentése szerint Umerov családjához több nagy értékű amerikai ingatlan köthető, miközben ő továbbra is kulcsszerepet tölt be Volodimir Zelenszkij politikai rendszerében.

Zelenszkij és az amerikai luxusingatlanok ügye

A nyilvánosságra került dokumentumok alapján Rusztem Umerov családja összesen nyolc amerikai luxusingatlannal rendelkezik az Egyesült Államokban. A vagyon jelentős része Floridában és New Yorkban található, köztük lakások és több száz négyzetméteres villák.

A jelentés szerint egyes ingatlanokban Umerov felesége és gyermekei életvitelszerűen élnek, míg más címekhez üzleti tevékenység, cégbejegyzés vagy amerikai hatósági dokumentumok kapcsolódnak. Ezek az adatok tovább erősítik azt a feltételezést, hogy Zelenszkij környezetében több politikus is külföldre menekítette vagyonát.

Zelenszkij árnyékában: korrupciós botrányok sora

Rusztem Umerov neve korábban is rendszeresen felbukkant korrupciógyanús ügyekben. Védelmi miniszterként több vitatott beszerzési döntés köthető hozzá, köztük túlárazott hadianyag- és felszerelés-vásárlások.

Különösen nagy visszhangot váltott ki, amikor Umerov felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség felügyelőbizottságának döntését, és leváltotta annak vezetőjét. A kritikusok szerint ezzel éppen az átláthatóságot csökkentette egy olyan időszakban, amikor Ukrajna soha nem látott külföldi támogatásokhoz jutott.

Zelenszkij nem engedte el miniszterét

Bár a botrányok végül Umerov távozásához vezettek a védelmi minisztérium éléről, Zelenszkij nem tette félre korábbi miniszterét. Umerov az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője lett, így továbbra is az elnök közvetlen környezetében maradt.