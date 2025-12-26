Zelenszkij bizalmasának floridai villái borzolják a kedélyeket

Az ukrán politikai elit vagyonosodása régóta komoly kérdéseket vet fel, ám az utóbbi időszakban egyre több konkrét adat lát napvilágot. Zelenszkij egyik legszűkebb bizalmasa, Rusztem Umerov neve újra felmerült egy súlyos korrupciós ügy kapcsán, amelynek középpontjában külföldi ingatlanok állnak – írja az Ellenpont.
Az Ukrán Korrupcióellenes Központ kiszivárgott jelentése szerint Umerov családjához több nagy értékű amerikai ingatlan köthető, miközben ő továbbra is kulcsszerepet tölt be Volodimir Zelenszkij politikai rendszerében.
Zelenszkij és az amerikai luxusingatlanok ügye
A nyilvánosságra került dokumentumok alapján Rusztem Umerov családja összesen nyolc amerikai luxusingatlannal rendelkezik az Egyesült Államokban. A vagyon jelentős része Floridában és New Yorkban található, köztük lakások és több száz négyzetméteres villák.
A jelentés szerint egyes ingatlanokban Umerov felesége és gyermekei életvitelszerűen élnek, míg más címekhez üzleti tevékenység, cégbejegyzés vagy amerikai hatósági dokumentumok kapcsolódnak. Ezek az adatok tovább erősítik azt a feltételezést, hogy Zelenszkij környezetében több politikus is külföldre menekítette vagyonát.
Zelenszkij árnyékában: korrupciós botrányok sora
Rusztem Umerov neve korábban is rendszeresen felbukkant korrupciógyanús ügyekben. Védelmi miniszterként több vitatott beszerzési döntés köthető hozzá, köztük túlárazott hadianyag- és felszerelés-vásárlások.
Különösen nagy visszhangot váltott ki, amikor Umerov felülírta a Védelmi Beszerzési Ügynökség felügyelőbizottságának döntését, és leváltotta annak vezetőjét. A kritikusok szerint ezzel éppen az átláthatóságot csökkentette egy olyan időszakban, amikor Ukrajna soha nem látott külföldi támogatásokhoz jutott.
Zelenszkij nem engedte el miniszterét
Bár a botrányok végül Umerov távozásához vezettek a védelmi minisztérium éléről, Zelenszkij nem tette félre korábbi miniszterét. Umerov az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője lett, így továbbra is az elnök közvetlen környezetében maradt.
Sőt, jelenleg ő vezeti az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat is, ami jól mutatja, hogy Zelenszkij mennyire bízik benne a súlyos korrupciós vádak ellenére.
Zelenszkij és az ukrán elit külföldi élete
A botrány kapcsán megszólalt egy volt ukrán kormánypárti képviselő is, aki szerint az ukrán politikai elit túlnyomó része külföldön éli a mindennapjait. Állítása szerint az amerikai, brit és nyugat-európai ingatlanok afféle „tartalék bázisként” szolgálnak a hatalmon lévők számára.
Ez a kijelentés új megvilágításba helyezi Zelenszkij rendszerét is, amely a nyilvánosság előtt a korrupció elleni harcot hirdeti, miközben egyre több botrány robban ki a legfelsőbb körökben.
Aranyvécé-botrány – itt a vége Zelenszkijnek?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eddigi legkomolyabb politikai válságával néz szembe, miután egy hosszú hónapok óta folyó korrupciós és pénzmosási nyomozásban több közeli szövetségesét is azzal vádolják, hogy háborús időben 100 millió dolláros összeget sikkasztottak el az ország energiaágazatából.
Azt hitte, hogy az arany budinál nincs durvább? – íme 10 botrányos ukrán korrupciós ügy
Az arany budi bejárta a világsajtót, de az ukrán korrupció bőven túlmutat ezen a szimbolikus történeten. A NABU és más szervek vizsgálatai alapján tíz olyan ügy is napvilágot látott, amelyek az Energoatom-botrányhoz hasonló vagy még súlyosabb visszaéléseket tártak fel.