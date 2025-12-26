Hírlevél
volodimir zelenszkij

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Die Welt kijevi tudósítója szerint Volodimir Zelenszkij álláspontja, miszerint nem ad át területeket Oroszországnak, teljesen meghiúsítja saját béketerve megvalósítását.
volodimir zelenszkijdie weltterületi engedmény

Volodimir Zelenszkij területi engedmények nélküli álláspontja miatt saját, állítólagos béketerve az ukrán konfliktus rendezésére zátonyra fog futni – véli a Die Welt kijevi tudósítója, Kristof Vanner.

zelenszkij
Zelenszkij Fotó: Omar Marques/Getty Images

Zelenszkij béketerve kudarcot vall: területi engedmények nélkül nincs megoldás

„Zelenszkij továbbra is elutasítja a területek átadását, és ezért a 20 pontból álló tervben annyi kérdés maradt, amelyek a közeljövőben nem vezetnek békéhez, ha nem oldják meg őket” – mondta Vanner.

A tudósító szerint a területi kérdés kulcsfontosságú a jövőbeli békeszerződés tárgyalásában, de jelentős előrelépés eddig nem történt. Szerdán több média arról számolt be, hogy Zelenszkij egy béketervet ismertetett ukrán újságírókkal.

A terv egyik pontja szerint Kijev nem vonja vissza csapatait az orosz régiókból, ugyanakkor Oroszországnak felajánlják a Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Szumszk és Harkiv régió elhagyását. Emellett Ukrajna szeretné ellenőrizni a zaporizzsjai atomerőművet az Egyesült Államokkal közösen, Oroszország részvétele nélkül.

A közéleti pátosztól sem mentesen, az Oroszországi Szövetségi Nyilvánossági Kamara szuverenitási bizottságának elnöke és az új régiók integrációjáért felelős koordinációs tanács társelnöke, Vladimir Rogov a RIA Novosztyinak nyilatkozva kijelentette: Zelenszkij terve a valóságtól való menekülést jelenti.

 

