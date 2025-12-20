Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 20-án kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló megállapodás akár meg sem születhet.

Fotó: Toby Melville / AFP

A portugál miniszterelnökkel, Luís Montenegróval közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

jelenleg nincs megállapodás, és az sem biztos, hogy lesz.

Szerinte csak akkor lehet egyezségről beszélni, ha azt az érintett országok vezetői aláírják, és ezzel párhuzamosan a harcok is megszűnnek.

A kijelentés időzítése különösen beszédes annak fényében, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, Washington akár már ezen a héten közelebb hozhatja egymáshoz Moszkvát és Kijevet. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az Egyesült Államok nem tudja rákényszeríteni a feleket a megállapodásra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök eközben az Év végi értékelőben ismét jelezte: