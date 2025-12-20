Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Hírlevél
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

1 órája
Volodimir Zelenszkij nyíltan elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló megállapodás akár el is maradhat. A kijelentés újabb jel arra, hogy Kijev továbbra sem mutat valódi kompromisszumkészséget.
volodimir zelenszkijmarco rubiokijevkonfliktus

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 20-án kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló megállapodás akár meg sem születhet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök francia, brit és német kollégáival tartott találkozón
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Toby Melville / AFP

Zelenszkij szerint akár megállapodás sem születik Ukrajnáról

A portugál miniszterelnökkel, Luís Montenegróval közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón hangsúlyozta: 

jelenleg nincs megállapodás, és az sem biztos, hogy lesz. 

Szerinte csak akkor lehet egyezségről beszélni, ha azt az érintett országok vezetői aláírják, és ezzel párhuzamosan a harcok is megszűnnek.

A kijelentés időzítése különösen beszédes annak fényében, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, Washington akár már ezen a héten közelebb hozhatja egymáshoz Moszkvát és Kijevet. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az Egyesült Államok nem tudja rákényszeríteni a feleket a megállapodásra.

Vlagyimir Putyin orosz elnök eközben az Év végi értékelőben ismét jelezte: 

Oroszország azonnal kész leállítani a harcokat, amennyiben teljesülnek Moszkva biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei, és nyitott a békés rendezésre.

 

