Zelenszkij elszólta magát, olyat mondott a békéről, hogy mi is csak lestünk

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 20-án kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló megállapodás akár meg sem születhet.
Zelenszkij szerint akár megállapodás sem születik Ukrajnáról
A portugál miniszterelnökkel, Luís Montenegróval közösen tartott kijevi sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
jelenleg nincs megállapodás, és az sem biztos, hogy lesz.
Szerinte csak akkor lehet egyezségről beszélni, ha azt az érintett országok vezetői aláírják, és ezzel párhuzamosan a harcok is megszűnnek.
A kijelentés időzítése különösen beszédes annak fényében, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, Washington akár már ezen a héten közelebb hozhatja egymáshoz Moszkvát és Kijevet. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy az Egyesült Államok nem tudja rákényszeríteni a feleket a megállapodásra.
Vlagyimir Putyin orosz elnök eközben az Év végi értékelőben ismét jelezte:
Oroszország azonnal kész leállítani a harcokat, amennyiben teljesülnek Moszkva biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei, és nyitott a békés rendezésre.