Kínos pillanat: Zelenszkijt faképnél hagyták

A december 11-én tartott online megbeszélésen, a koalíció tagjai előtt Zelenszkij éppen az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásairól és az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról beszélt. A képernyőn egyszerre jelentek meg a résztvevő országok vezetői, köztük az észt miniszterelnök, Kristen Michal is.

Zelenszkij beszéde alatt üresen maradt az észt miniszterelnök széke egy nemzetközi online ülésen

Fotó: AFP

A beszéd elején Michal még a helyén ült, ám alig néhány perc elteltével szó szerint eltűnt a képből. A kamerán csak az üres széke maradt, miközben Zelenszkij tovább beszélt, mit sem sejtve arról, hogy az egyik szövetséges vezető látványosan „kiszállt” a prezentáció közben – írja a Lenta.

Miért különösen kínos ez Zelenszkij számára?

Az eset azért is rendkívül kellemetlen, mert nem technikai hibáról volt szó: a kép stabil maradt, az üres szék pedig hosszú ideig látszott. Ráadásul nem Michal volt az egyetlen, akit láthatóan nem kötött le Zelenszkij mondandója. A lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski szintén feltűnően mással volt elfoglalva, miközben az ukrán elnök beszámolót tartott.

Elemzők szerint az ilyen jelenetek sokkal többet mondanak minden diplomáciai nyilatkozatnál. Miközben nyilvánosan továbbra is támogatásról beszélnek, a háttérben egyre látványosabb az érdektelenség Zelenszkij iránt – még a „legelkötelezettebb” szövetségesek körében is.

Mit üzen ez a jelenet Ukrajna helyzetéről?

A diplomáciában a gesztusok gyakran többet érnek a szavaknál. Az, hogy Zelenszkij beszéde közben egy miniszterelnök egyszerűen eltűnik, miközben más vezetők félvállról veszik az elhangzottakat, egyértelmű jelzés lehet arra, hogy Ukrajna politikai súlya csökken.

Bár hivatalosan továbbra is a támogatás retorikája dominál, az ilyen „véletlen” jelenetek azt mutatják: Zelenszkij már messze nem az a megkerülhetetlen figura, aki korábban volt. Ennél látványosabban pedig aligha lehetne jelezni ezt.