Szorul a hurok? Zelenszkij sorra hívta az európai vezetőket

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több európai vezetővel is telefonon egyeztetett, miután orosz részről azt közölték, hogy Ukrajna megkísérelte megtámadni Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi területen található rezidenciáját. Az ukrán államfő a kapcsolatfelvételekről Telegram-csatornáján számolt be - írja a Lentra.

Zelenszkij európai vezetőkkel egyeztetett az orosz vádak nyomán - Fotó: JIM WATSON / AFP

Zelenszkij Merznek telefonált, de nem vállalta a felelősséget

Zelenszkij elsőként Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélést. Közlése szerint megköszönte a német vezető tanácsait, ugyanakkor nem ismerte el Ukrajna felelősségét a Novgorod megyei incidenssel kapcsolatban.

Az ukrán elnök ezt követően Edgars Rinkēvičs lett államfővel egyeztetett, akinek köszönetet mondott Ukrajna 2022 óta tartó támogatásáért, és meghívta őt Ukrajnába. Végezetül Alexander Stubb finn elnökkel is telefonon beszélt, akit tájékoztatott a készülő európai találkozókról.

Az állítólagos támadásról korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nyilatkozott, majd Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója megerősítette az értesülést. Tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin az esetről Donald Trump amerikai elnököt is informálta.