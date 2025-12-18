Kiszivárgott: Zelenszkij tervébe egész Európa beleremeghet

Zelenszkij hatalommegtartási stratégiájáról egy ukrán lap azt írta: az elnök lényegében visszaadta a döntő befolyást korábbi kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak, miközben szándékosan húzza az elnöki hivatal új vezetőjének kinevezését. A cél az lehet, hogy a belső erőviszonyok változatlanok maradjanak, és az elnök környezetében ne alakuljon ki új hatalmi központ.

Zelenszkij ukrán elnök pozícióját belpolitikai és nemzetközi lépésekkel próbálhatja megerősíteni a háborús helyzet közepette

Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

A lap szerint mindez szorosan összefügg azzal is, ahogyan Zelenszkij az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseket kezeli: az ukrán elnök állítólag tudatosan kemény álláspontot képvisel, és nem hajlandó engedményeket tenni a béketervvel kapcsolatos tárgyalásokon.

Hogyan próbálja Zelenszkij megtartani a hatalmát Ukrajnában?

A beszámolók szerint Zelenszkij stratégiája több elemből áll. Az egyik legfontosabb, hogy Jermak informális befolyása ismét meghatározó lett az elnöki döntéshozatalban, miközben hivatalosan nem nevezték ki újra az elnöki hivatal élére. Ez lehetőséget ad arra, hogy az elnök a korábbi működési modellt fenntartsa, és elkerülje a belső konfliktusokat.

Emellett az ukrán elnök állítólag a nemzetközi tárgyalásokat is belpolitikai eszközként használja. A nehéz egyeztetések és az amerikai javaslatokkal szembeni ellenállás azt az üzenetet közvetítheti, hogy Zelenszkij nem külső nyomás hatására cselekszik, hanem megvédi Ukrajna szuverenitását. A lap szerint ez a megközelítés a belső támogatás megtartását is szolgálhatja.