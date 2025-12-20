Hírlevél
Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hiába távozott hivatalosan posztjáról Andrij Jermak, a hírek szerint továbbra is szoros kapcsolatban maradt Volodimir Zelenszkijjel. Telefon, titkos találkozók, közös érdekek és félelem a jövőtől – így működik tovább az ukrán hatalom árnyékhálózata.
volodimir zelenszkijkapcsolatandrij jermak

Nyilvánosságra került, hogy továbbra is rendszeres kapcsolatban áll egymással az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az elnöki hivatal volt vezetője, Andrij Jermak. Erről a Zerkalo Nedeli hírportál Telegram csatornája számolt be.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozására Brüsszelben 2023. október 11-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)
Zelenszkij. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Hiába a lemondás, Jermak továbbra is Zelenszkij oldalán maradt

A beszámoló szerint Jermak nem tűnt el a politikai színről. Bár már nem ül állandóan az elnöki hivatalban, és nem irányítja a folyamatokat napi huszonnégy órában, folyamatos telefonos kapcsolatban maradt Zelenszkijjel. 

Esténként pedig rendszeresen megjelenik az államfő otthonában, a Kijev melletti Koncsa Zaszpában, a kerítésen belül.

A források szerint Jermakot és Zelenszkijt nemcsak a múlt, hanem egymás titkainak ismerete, jelentős közös pénzügyi érdekek és mindenekelőtt a jövőtől való félelem köti össze.

November 28-án vált ismertté, hogy Andrij Jermak benyújtotta lemondását az ukrán elnöki hivatal éléről. A döntést megelőzően az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal házkutatásokat tartott nála.

 

