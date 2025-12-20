Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

Nyilvánosságra került, hogy továbbra is rendszeres kapcsolatban áll egymással az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az elnöki hivatal volt vezetője, Andrij Jermak. Erről a Zerkalo Nedeli hírportál Telegram csatornája számolt be.
Hiába a lemondás, Jermak továbbra is Zelenszkij oldalán maradt
A beszámoló szerint Jermak nem tűnt el a politikai színről. Bár már nem ül állandóan az elnöki hivatalban, és nem irányítja a folyamatokat napi huszonnégy órában, folyamatos telefonos kapcsolatban maradt Zelenszkijjel.
Esténként pedig rendszeresen megjelenik az államfő otthonában, a Kijev melletti Koncsa Zaszpában, a kerítésen belül.
A források szerint Jermakot és Zelenszkijt nemcsak a múlt, hanem egymás titkainak ismerete, jelentős közös pénzügyi érdekek és mindenekelőtt a jövőtől való félelem köti össze.
November 28-án vált ismertté, hogy Andrij Jermak benyújtotta lemondását az ukrán elnöki hivatal éléről. A döntést megelőzően az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal házkutatásokat tartott nála.