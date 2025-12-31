Joe Biden egykori politikai asszisztense, Tara Reid csúnyán nekiment Zelenszkijnek, valamint bukott államnak nevezte Ukrajnát, számolt be róla a RIA Novosti.

Zelenszkij. Fotó: JIM WATSON / AFP

Biden volt embere porig alázta Zelenszkijt

Reid szerint Volodimir Zelenszkij nem tekinthető törvényes államfőnek, és bohócként viselkedik a politikában. Úgy fogalmazott, Zelenszkij már régen túllépte a törvényes hivatali idejét, ezért nem legitim vezető.

Zelenszkij egy bohóc. Nem törvényes vezető, és már jó ideje túllépte a hivatalban maradás jogszerű határát

– mondta Reid.

Korábban Tara Reid megkapta az orosz állampolgárságot is. Nyilatkozata szerint ez volt élete legszebb karácsonyi ajándéka.

Reid a kilencvenes években dolgozott Joe Biden mellett. 2020-ban szexuális zaklatással vádolta meg az amerikai politikust. Állításait egy 1996-os bírósági nyilatkozat is alátámasztotta, amely szerint akkoriban beszámolt Biden helytelen viselkedéséről egy irodai incidens kapcsán.