volodimir zelenszkij

Nem várt helyről kapott hatalmas pofont Zelenszkij – felkavaró szilvesztere lesz

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Súlyos kijelentésekkel kavart vihart Tara Reid, Joe Biden egykori asszisztense. Az elemző szerint Ukrajna bukott állam, Volodimir Zelenszkij pedig nem törvényes vezető, hanem egy bohóc a politika színpadán.
volodimir zelenszkijjoe bidenbohóc

Joe Biden egykori politikai asszisztense, Tara Reid csúnyán nekiment Zelenszkijnek, valamint bukott államnak nevezte Ukrajnát, számolt be róla a RIA Novosti.

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij, Ukranian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference with US President Donald Trump following talks at Trump's Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 28, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Zelenszkij. Fotó: JIM WATSON / AFP

Biden volt embere porig alázta Zelenszkijt

Reid szerint Volodimir Zelenszkij nem tekinthető törvényes államfőnek, és bohócként viselkedik a politikában. Úgy fogalmazott, Zelenszkij már régen túllépte a törvényes hivatali idejét, ezért nem legitim vezető.

Zelenszkij egy bohóc. Nem törvényes vezető, és már jó ideje túllépte a hivatalban maradás jogszerű határát

– mondta Reid.

Korábban Tara Reid megkapta az orosz állampolgárságot is. Nyilatkozata szerint ez volt élete legszebb karácsonyi ajándéka.

Reid a kilencvenes években dolgozott Joe Biden mellett. 2020-ban szexuális zaklatással vádolta meg az amerikai politikust. Állításait egy 1996-os bírósági nyilatkozat is alátámasztotta, amely szerint akkoriban beszámolt Biden helytelen viselkedéséről egy irodai incidens kapcsán.

