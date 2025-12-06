Pofátlan: Zelenszkij újabb követelésekkel állt elő

Hírlevél
Ukrajna

22 órája
Olvasási idő: 2 perc
Ukrajna elnöke további légvédelmi eszközök és szankciók növelését kérte a Nyugattól az orosz fegyveres erők energetikai létesítmények elleni csapásai után.
UkrajnakijeviNyugat

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij extra katonai támogatást kért a nyugati országoktól, miután az orosz fegyveres erők válaszcsapásokat mértek azokra az energetikai létesítményekre, amelyeket a kijevi rezsim harcosai használnak. A Telegram-csatornáján december 6-án tette közzé a felhívást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ozan Kose

Zelenszkij újabb nyugati segítséget követel az orosz csapások után

„A fő célpontok újra az energetikai infrastruktúra… Éppen ezért van szükség további nyomásgyakorlásra” – írta Zelenszkij.

Az ukrán elnök felszólította a Nyugatot, hogy biztosítson további légvédelmi eszközöket Ukrajnának, és növelje az Oroszország elleni szankciós nyomást.

Ezen a napon az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők válaszul a kijevi terrortámadásokra csapásokat mértek az ukrán hadiipari komplexum és az azt kiszolgáló energetikai létesítmények ellen.

 

