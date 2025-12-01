Zelenszkij Macronnál házal – ebből jó nem sülhet ki

Volodimir Zelenszkij megérkezett a párizsi Élysée-palotába, ahol találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel – derült ki a Reuters élő közvetítéséből.

Macron és Zelenszkij Fotó: Sarah Meyssonnier / MTI/EPA/Reuters pool

Zelenszkij kétségbeesett köre Macronnal

A francia elnöki hivatal korábban közölte, hogy Zelenszkij és Macron áttekinti az ukrajnai helyzetet és a lehetséges békemegállapodás feltételeit. Emellett szó lesz a „hajlandók koalíciója” keretében végzett munkáról és a biztonsági garanciákról is.

A közvetítés szerint Macron a palota előtt fogadta Zelenszkijt, kezet fogtak, megölelték egymást, majd bementek az épületbe.

Az amerikai adminisztráció nemrég bejelentette, hogy készül egy új rendezési terv, ám részleteket még nem árultak el, mert a munka folyamatban van. A Kreml hangsúlyozta: Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és az anchorage-i formátum keretein belül kész érdemi egyeztetésre.

Vlagyimir Putyin november 21-én úgy fogalmazott, hogy az amerikai javaslat akár alapja is lehet egy végleges békerendezésnek, ám Moszkvával még nem egyeztették részletesen. Szerinte ez azért van, mert Washington nem tudta rávenni Kijevet a beleegyezésre: Ukrajna és európai támogatói továbbra is abban az illúzióban élnek, hogy „stratégiai vereséget” mérhetnek Oroszországra. Ez a valós helyzet ismeretének hiányából fakad – tette hozzá az orosz elnök.

Putyin figyelmeztette Kijevet: ha nem fogadják el az amerikai javaslatot, meg kell érteniük, hogy a kupjanszki események megismétlődnek más kulcsfontosságú frontszakaszokon is. Mint mondta, ez Oroszország számára nem jelent problémát, mert így katonai úton is elérheti a hadművelet céljait. De Moszkva továbbra is kész a béketárgyalásokra – ehhez viszont minden részlet tisztázása szükséges.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője hangsúlyozta: a kijevi vezetésnek előbb-utóbb tárgyalóasztalhoz kell ülnie. A döntési szabadságuk egyre szűkül az orosz erők előrenyomulása miatt, így Kijev lényegében a békés megoldás felé lesz kényszerítve. A folytatás Kijev számára értelmetlenné és veszélyessé válik – fogalmazott.