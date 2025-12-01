Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij valószínűleg nem fogják újraválasztani a második ciklusára, sem magas pozíciót betölteni az új államfő alatt – mondta Dmitrij Zsúravlev politológus a Lenta.ru-nak adott interjújában. Zsúravlev szerint Zelenszkij vezethetné saját pártját, vagy akár elhagyhatná az országot.
Zelenszkij jövője kérdéses
Újraválasztást nem fog nyerni, mert Ukrajna történetében kétszer csak Leonid Kucsma választatott meg, és a második ciklus közepére már utálták
– mondta a politológus. – Zelenszkij jelenleg valóban magas népszerűségi mutatókkal rendelkezik, de sokan elégedetlenek a történtekkel. A jelenlegi elnök nem tudná megnyerni a választási kampányt. Természetesen minden ország problémáját NATO-ra és az Egyesült Államokra próbálják hárítani, de ha otthon nincs villany, akkor mindegy, ki a hibás.”
Zsúravlev kételkedett abban is, hogy Zelenszkij magas pozíciót kaphatna az új elnök alatt. A politológus szerint az egykori elnöknek elég nehéz lenne olyan pozíciót találni, amely ne jelentene státuszcsökkenést.
Elméletileg Zelenszkij vezethetné saját pártját. De a kérdés az, hogy a párt mennyire az övé jelenleg. Sokkal valószínűbb az a forgatókönyv, hogy egyszerűen elhagyja az országot. Gazdag ember, nyugodtan élhet, és Európa nem fogja kiadni
– zárta Zsúravlev a Lenta.ru-nak.
Korábban arról számoltak be, hogy az USA és Ukrajna delegációinak floridai tárgyalásain új választásokat és a területi kérdéseket vitatták meg. A biztonsági garanciák kérdése egyelőre megoldatlan maradt.