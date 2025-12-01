Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij valószínűleg nem fogják újraválasztani a második ciklusára, sem magas pozíciót betölteni az új államfő alatt – mondta Dmitrij Zsúravlev politológus a Lenta.ru-nak adott interjújában. Zsúravlev szerint Zelenszkij vezethetné saját pártját, vagy akár elhagyhatná az országot.

Zelenszkij

Fotó: AFP/Ozan Kose

Zelenszkij jövője kérdéses

Újraválasztást nem fog nyerni, mert Ukrajna történetében kétszer csak Leonid Kucsma választatott meg, és a második ciklus közepére már utálták

– mondta a politológus. – Zelenszkij jelenleg valóban magas népszerűségi mutatókkal rendelkezik, de sokan elégedetlenek a történtekkel. A jelenlegi elnök nem tudná megnyerni a választási kampányt. Természetesen minden ország problémáját NATO-ra és az Egyesült Államokra próbálják hárítani, de ha otthon nincs villany, akkor mindegy, ki a hibás.”

Zsúravlev kételkedett abban is, hogy Zelenszkij magas pozíciót kaphatna az új elnök alatt. A politológus szerint az egykori elnöknek elég nehéz lenne olyan pozíciót találni, amely ne jelentene státuszcsökkenést.

Elméletileg Zelenszkij vezethetné saját pártját. De a kérdés az, hogy a párt mennyire az övé jelenleg. Sokkal valószínűbb az a forgatókönyv, hogy egyszerűen elhagyja az országot. Gazdag ember, nyugodtan élhet, és Európa nem fogja kiadni

– zárta Zsúravlev a Lenta.ru-nak.

Korábban arról számoltak be, hogy az USA és Ukrajna delegációinak floridai tárgyalásain új választásokat és a területi kérdéseket vitatták meg. A biztonsági garanciák kérdése egyelőre megoldatlan maradt.