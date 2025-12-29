Zelenszkij megkísérelte megtámadni Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciáját a Novgorodi területen. Erről Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be.

Zelenszkij Fotó: JIM WATSON / AFP

Zelenszkij Putyin rezidenciáját vette célba

A diplomácia vezetője szerint a támadás 2025. december 29-ére virradó éjszaka történt, és tömeges jellegű volt.

Lavrov elmondása alapján a december 28-ról 29-re virradó éjszakán a kijevi rezsim 91 nagy hatótávolságú csapásmérő drónt vetett be az Orosz Föderáció elnökének novgorodi állami rezidenciája ellen. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy

célzott támadásról van szó, amely egy kiemelt állami jelentőségű objektum ellen irányult.

A külügyminiszter közölte, hogy a légvédelem minden pilóta nélküli eszközt elfogott és megsemmisített. Személyi sérülésről és anyagi kárról nem érkezett jelentés. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az incidens nem marad következmények nélkül.

Elmondása szerint az orosz fegyveres erők már meghatározták a válaszcsapások célpontjait és időzítését.

Lavrov jelezte azt is, hogy Moszkva nem lép ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból, de módosítja tárgyalási megközelítését. Kiemelte, hogy Kijev lépései arra kényszerítik Oroszországot, hogy újragondolja a párbeszéd feltételeit, különösen annak fényében, hogy a kijevi vezetés állami terrorizmus politikáját követi.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a támadás egybeesett az orosz amerikai egyeztetések intenzív szakaszával az ukrajnai konfliktus rendezéséről.

Az orosz külügyminiszter helyettese, Alekszandr Grusko szerint az akció egyértelmű kísérletet jelentett a tárgyalási folyamat aláásására. Véleménye szerint Kijev rendszeresen provokációkhoz folyamodik, amikor a béketárgyalások kényes szakaszba érnek, és ebben nyugati háttértámogatók is szerepet játszanak.

A támadás célpontja a Valdaj közelében található állami rezidencia volt. A létesítmény továbbra is hivatalos állami objektum, bár Putyin az utóbbi években nem tartott ott nyilvános eseményeket. A terület zárt, többszintű védelemmel ellátott övezet, amely történelmileg is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen korábban több szovjet és orosz vezető pihenőhelyeként szolgált.