Közeledik a nagy alku? Zelenszkij meglepőt mondott a NATO-ról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette: Ukrajna kész lemondani a NATO-csatlakozás igényéről, amennyiben az Egyesült Államok és más nyugati országok „szilárd” biztonsági garanciákat kínálnak számára a jelenleg zajló béketárgyalások keretében - írja a Lentra.

Zelenszkij nemzetközi biztonsági garanciákról beszélt

Fotó: Toby Melville / AFP

Zelenszkij és a feltételes NATO-lemondás

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Kijev elsősorban kétoldalú biztonsági garanciákban gondolkodik az Egyesült Államokkal, amelyek a NATO alapító okiratának 5. cikkéhez hasonló védelmi kötelezettségeket tartalmaznának. Emellett európai partnerektől és más országoktól – például Kanadától és Japántól – is hasonló biztosítékokat várna Ukrajna.

A nyilatkozatra reagálva Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója korábban úgy fogalmazott, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásával kapcsolatos elképzelések „egymillió százalékban” nem fognak megvalósulni. Hasonló álláspontot képviselt Donald Trump amerikai elnök is, aki többször kijelentette: Ukrajna NATO-tagságának lehetetlensége már régóta egyértelmű volt.

Amerikai küldöttekkel egyeztet Zelenszkij – közel a háborút lezáró alku?

Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy amerikai és európai küldöttekkel kezd egyeztetéseket a következő napokban az orosz–ukrán háború lezárásáról, miközben Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol Kijevre az Egyesült Államok által javasolt béketerv elfogadása érdekében.