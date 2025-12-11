Volodimir Zelenszkij fő kihívói egy esetleges ukrán elnökválasztáson a jelenlegi miniszterelnök, Julija Szviridenko és az egykori ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij lennének – jelentette ki Dmitrij Zsuravljov politológus a Lenta.ru-nak adott interjúban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök francia, brit és német kollégáival tartott találkozón

Fotó: Toby Melville / AFP

Szviridenko az Egyesült Államok érdekeit képviseli, Zaluzsnij pedig Nagy-Britanniáét. Nekem mégis úgy tűnik, hogy Szviridenkónak van nagyobb esélye. Ő nem fog katonai egységeket vezetni a frontra, az emberek pedig nagyon belefáradtak a háborúba. Sokan ösztönösen hisznek abban, hogy egy nő és a béke összekapcsolódik

– magyarázta.

A politológus hozzátette, hogy esélye lehet az elnöki posztra az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének, Kirilo Budanovnak is.

Szerinte jelenleg nincs jele annak, hogy bármelyik lehetséges jelölt hivatalosan is megkezdte volna kampányát. A Zelenszkij által jelzett 60–90 napos időszak a választások előtt rendkívül rövid, és ilyen körülmények között gyakran a hivatalban lévő államfő kerül ki győztesen.

Kedden Zelenszkij azt mondta, kész megtartani azt, de ehhez amerikai és európai szövetségeseitől „biztonsági garanciákat” kért. Az elnökválasztás szükségességéről korábban Donald Trump amerikai elnök is beszélt.

Zelenszkij korábban többször is azzal érvelt, hogy a törvény nem teszi lehetővé a voksolás megtartását hadiállapot idején, amelyet 2022 februárja óta háromhavonta meghosszabbítanak. Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án járt le, a 2024-es választást pedig a hadiállapotra és az általános mozgósításra hivatkozva törölték el. Trump februárban „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkijt, és azt állította, hogy támogatottsága 4 százalékra esett.