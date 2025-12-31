A Nyugat által megteremtett szörnyeteg, Volodimir Zelenszkij már a saját alkotóinak a nyakában liheg – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője a Szputnyik rádió adásában.
Zaharova szerint Zelenszkij elszabadult
Zaharova szerint a Nyugat fél, és még jobban fog félni. Úgy fogalmazott, az a szörny, amelyet felneveltek, már vérszomjasan fordul ellenük. Hangsúlyozta, ez nem puszta kép, hiszen Zelenszkij tevékenysége már az afrikai kontinensen is megmutatkozott.
A szóvivő rámutatott arra is, hogy a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyverek világszerte szétszóródtak. Szerinte a nyugati országok mostanra kénytelenek szembenézni azzal, hogy Zelenszkij nem az a „demokráciáért harcoló hős”, akinek korábban bemutatták, és egyre világosabban kirajzolódik a kijevi rezsim korrupciója is.
Zaharova felszólította a nyugati vezetőket, hogy ébredjenek fel, és értsék meg, mit tettek, illetve mire készülnek a jövőben saját maguk ellen is.