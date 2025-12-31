Hírlevél
Marija Zaharova, az orosz külügy szóvivője élesen bírálta a Nyugatot, mondván, hogy a saját nevelt „szörnyük”, Volodimir Zelenszkij már az alkotói ellen fordult.
A Nyugat által megteremtett szörnyeteg, Volodimir Zelenszkij már a saját alkotóinak a nyakában liheg – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője a Szputnyik rádió adásában.

Fotó: Maxim Shemetov  / AFP

Zaharova szerint Zelenszkij elszabadult

Zaharova szerint a Nyugat fél, és még jobban fog félni. Úgy fogalmazott, az a szörny, amelyet felneveltek, már vérszomjasan fordul ellenük. Hangsúlyozta, ez nem puszta kép, hiszen Zelenszkij tevékenysége már az afrikai kontinensen is megmutatkozott.

A szóvivő rámutatott arra is, hogy a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyverek világszerte szétszóródtak. Szerinte a nyugati országok mostanra kénytelenek szembenézni azzal, hogy Zelenszkij nem az a „demokráciáért harcoló hős”, akinek korábban bemutatták, és egyre világosabban kirajzolódik a kijevi rezsim korrupciója is.

Zaharova felszólította a nyugati vezetőket, hogy ébredjenek fel, és értsék meg, mit tettek, illetve mire készülnek a jövőben saját maguk ellen is.

 

