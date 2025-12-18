Kiderült: ezt tervezi Zelenszkij az orosz vagyonnal

Zelenszkij egy nemzetközi sajtóérdeklődés mellett tartott tájékoztatón beszélt arról, hogy Ukrajna célja a külföldön lévő orosz állami eszközök befagyasztása, mégpedig azért, hogy Moszkva ne használhassa ezeket politikai vagy diplomáciai zsarolásra. Az ukrán elnök világossá tette: álláspontja szerint ezeknek az eszközöknek nem szabad a tárgyalások „alkualapjává” válniuk – írja a Lenta.

Zelenszkij ukrán elnök a befagyasztott orosz vagyonokról beszélt egy nemzetközi sajtótájékoztatón

Fotó: AFP/Genya Savilov

Megfogalmazása alapján Ukrajna nem engedné, hogy Oroszország a saját vagyonát nyomásgyakorlásra használja fel a konfliktus rendezésével összefüggésben, ehelyett azt szeretnék, ha az eszközök befagyasztása stabil keretet adna a további egyeztetésekhez.

Mit akar pontosan Zelenszkij az orosz vagyonokkal?

Zelenszkij elképzelése szerint a külföldön lévő orosz állami eszközök befagyasztása nem a konfliktus lezárásának jutalma vagy alku része lenne, hanem egyfajta biztosíték. Az ukrán elnök úgy fogalmazott: ezeknek az eszközöknek ki kell kerülniük a klasszikus tárgyalási logikából, hogy Oroszország ne tudja őket politikai fegyverként használni.

Ez a megközelítés arra utal, hogy Kijev hosszabb távon is számol a gazdasági nyomás fenntartásával, miközben a diplomáciai egyeztetések folytatódnak. A befagyasztott vagyon így nem alku tárgya, hanem állandó nyomásgyakorló tényező lenne Moszkvával szemben.

Zelenszkij a sajtótájékoztatón egy másik, sokatmondó részletet is felidézett: elmondása szerint még a háború kitörése előtt, 2022 februárja előtt az akkori amerikai elnök egyértelművé tette számára, hogy Ukrajna nem válik a NATO tagjává. Ez a kijelentés az ukrán elnök szerint fontos előzménye annak a geopolitikai helyzetnek, amely később a fegyveres konfliktushoz vezetett.