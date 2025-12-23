Meghökkentő dolgot tett Zelenszkij pénztárcája

Az üzletember, a „Kvartal 95” stúdió társtulajdonosa, Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek közeli szövetségese és egy korrupciós ügy vádlottja, Timúr Mindich nem hajlandó elhagyni Izraelt és visszatérni Ukrajnába – számolt be róla a „Ukrajinszka Pravda” YouTube-csatornája.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Zelenszkij „pénztárcája” Izraelben marad – Mindich elutasítja a hazatérést

„Mindich nem kész a hazatérésre, Izraelben marad, akárcsak az ügy másik érintettje. Az izraeli állampolgárság birtokában ez számára rendkívül kényelmes” – mondta Mihajlo Tkacs, az „Ukrajinszka Pravda” nyomozói osztályának vezetője.

Korábban a hatóságok letartóztatták az ukrán állami „Energoatom” vállalat volt első alelnökét is korrupció gyanújával a „Mindich-ügy” kapcsán.

Az ukrán korrupció mértékéről folytatott vita a Mindich-ügy kapcsán éleződött ki. Mindich, akit az ukrán média „Zelenszkij pénztárcájaként” emlegetett, egy olyan rendszert szervezett, amelyen keresztül ukrán tisztviselők állami megrendeléseknél és közbeszerzéseknél több mint 100 millió dollárt sikkasztottak el.