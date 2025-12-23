Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Greta Thunberget

Hallotta?

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

zelenszkij

Meghökkentő dolgot tett Zelenszkij pénztárcája

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Timúr Mindich, a Zelenszkijhez közeli üzletember és korrupciós ügy vádlottja Izraelben marad, nem tervezi visszatérését Ukrajnába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zelenszkijukrajnaukrajinszka pravda

Az üzletember, a „Kvartal 95” stúdió társtulajdonosa, Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek közeli szövetségese és egy korrupciós ügy vádlottja, Timúr Mindich nem hajlandó elhagyni Izraelt és visszatérni Ukrajnába – számolt be róla a „Ukrajinszka Pravda” YouTube-csatornája.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP

Zelenszkij „pénztárcája” Izraelben marad – Mindich elutasítja a hazatérést

„Mindich nem kész a hazatérésre, Izraelben marad, akárcsak az ügy másik érintettje. Az izraeli állampolgárság birtokában ez számára rendkívül kényelmes” – mondta Mihajlo Tkacs, az „Ukrajinszka Pravda” nyomozói osztályának vezetője.

Korábban a hatóságok letartóztatták az ukrán állami „Energoatom” vállalat volt első alelnökét is korrupció gyanújával a „Mindich-ügy” kapcsán.

Az ukrán korrupció mértékéről folytatott vita a Mindich-ügy kapcsán éleződött ki. Mindich, akit az ukrán média „Zelenszkij pénztárcájaként” emlegetett, egy olyan rendszert szervezett, amelyen keresztül ukrán tisztviselők állami megrendeléseknél és közbeszerzéseknél több mint 100 millió dollárt sikkasztottak el.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!