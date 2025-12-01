Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló! A NATO súlyos lépést tervez Oroszország ellen – nagy baj lehet ebből

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij rejtélyes nyilatkozatot tett: napokon belül nagy bejelentés jöhet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az ukrán elnök újabb titokzatos bejelentéssel borzolta a kedélyeket. Zelenszkij arról beszélt, hogy a következő napokban „minden megváltozhat”, ami újabb spekulációkat indított el az ország politikai jövőjéről.
Volodimir ZelenszkijNATOnyilatkozat

Volodimir Zelenszkij a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott beszélgetése után azt írta a Telegramon: „Fontos napok jönnek, és sok minden megváltozhat.”

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends a joint press conference with Turkey's President following their meeting at the Presidential Complex in Ankara on November 19, 2025. Zelensky said he wants to reinvigorate frozen peace talks, which have faltered after several rounds of Russia-Ukraine talks in Istanbul this year failed to yield a breakthrough. Moscow has not agreed to a ceasefire and instead kept advancing on the front and bombarding Ukrainian cities. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Zelenszkij szerint a következő napok döntőek lehetnek Ukrajna számára.
Fotó: OZAN KOSE / AFP

Mit jelenthet Zelenszkij rejtélyes üzenete?

Az ukrán elnök nem nevezte meg, pontosan mire gondol, de egyes elemzők szerint több lehetőség is fennáll: bejelentések a háború menetéről, diplomáciai fordulat vagy éppen belpolitikai lépések. Zelenszkij mindössze annyit közölt, hogy Ruttéval a következő napokban újra beszélni fog, és a folyamatot „döntő jelentőségűnek” nevezte – írja a Lenta.

A rejtélyes megfogalmazás különösen azért kapott nagy figyelmet, mert a közelmúltban amerikai és európai szakértők többször is arról beszéltek, hogy Ukrajna vezetése egyre nagyobb politikai nyomás alatt áll.

 Daniel Davis amerikai alezredes például úgy fogalmazott: a NATO és az Európai Bizottság egyes vezetői kemény álláspontjukkal akadályozzák a Trump-kormányzatot abban, hogy rábírja Ukrajnát és Oroszországot egy gyors békemegállapodásra.

Diplomáciai fordulat közeleg, vagy belpolitikai bejelentés várható?

Zelenszkij szavai több értelmezési lehetőséget is nyitva hagytak. Egyes kommentátorok szerint ukrán–NATO egyeztetések állhatnak a háttérben, mások úgy vélik, a politikus a nyugati támogatás átalakulására vagy egy esetleges béketárgyalási folyamat beindulására utalhatott.

A nyilatkozat időzítése sem véletlen: az ukrán vezetés az elmúlt hetekben komoly belpolitikai megrázkódtatásokon ment keresztül, miközben a fronthelyzet sem mutat érdemi előrelépést. Elemzők szerint ezért is kaphatott ekkora figyelmet a rejtélyes mondat – a háború negyedik évében már minden apró jelzés felértékelődik.

