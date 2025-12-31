Hírlevél
Sport

volodimir zelenszkij

Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokbeli látogatása után megbetegedett, és egy interjúban elmondta, hogy a konfliktus lezárulta után pihenni szeretne. Közben a parlament már előkészíti a lehetséges választásokat a hadiállapot alatt.
volodimir zelenszkijtrumporoszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbetegedett az Egyesült Államokban tett látogatása után. Egy interjú során köhögni kezdett, majd így kommentálta állapotát: Elnézést, kicsit megfáztam.

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij, Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference during the European Council meeting at the European Council building in Brussels in Brussels Capital Region in Belgium on December 18, 2025. He presents Ukraine point of view on the war and calls on European Union leaders to approve long term military and financial support including the use of frozen Russian assets, insisting that Ukraine is defending Europe and urging the EU to act quickly to secure sustainable funding for the country.Le president ukrainien Volodymyr Zelensky prend la parole lors d une conference de presse pendant la reunion du Conseil europeen au batiment du Conseil europeen a Bruxelles dans la region de Bruxelles Capitale en Belgique le 18 Decembre 2025. Il expose le point de vue de Ukraine sur la guerre et demande aux dirigeants de Union europeenne de valider un soutien militaire et financier durable incluant l utilisation des avoirs russes geles, en affirmant que l armee ukrainienne defend le continent europeen et en appelant a une decision rapide pour garantir des ressources stables au pays. (Photo by Diego Ravier / Hans Lucas via AFP)
Zelenszkij. Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök találkozója december 28-án, vasárnap zajlott a Mar-a-Lago magánrezidencia étkezdéjében, zárt ajtók mögött. A tárgyalás után Trump úgy nyilatkozott, hogy Oroszország és Ukrajna jelenleg közelebb áll a konfliktus rendezéséhez, mint valaha, és felvetette egy háromoldalú találkozó lehetőségét Zelenszkij és Putyin részvételével.

A találkozó után Zelenszkij arról is beszélt, hogy a konfliktus lezárulta után szeretne pihenni. 

Nem tudom. Tényleg nem tudom. Pihenni? Igen, pihenni akarok!

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mit tervez, ha elhagyja hivatalát. Egyúttal megerősítette, hogy távozik elnöki posztjáról a háború befejeztével.

Politológusok szerint a további béketárgyalásokat a parlamenti elnök fogja vezetni, míg Zelenszkij nem indul az új választásokon, és nem indít politikai projektet. A politikai szakértő, Volodimir Petrov szerint Zelenszkij valójában fáradt a folyamatos magyarázkodástól, és az újév éjjelén akár bejelentheti visszavonulási szándékát.

Reagáltak az oroszok Zelenszkij kijelentésére

Grigorij Karaszin, az orosz Szövetségi Tanács külügyi bizottságának elnöke szerint a nemzetközi közösség már szívesen „pihenne” Volodimir Zelenszkijtől. A szenátor a „Lenta.ru”-nak adott interjúban reagált az ukrán elnök nyilatkozatára, amelyben arról beszélt, hogy fáradt.

Az az érzésem, hogy az egész világ szeretne már pihenni tőle

– mondta Karaszin.

Hozzátette: „Túl sok bajt és aggodalmat okozott a világban, és saját hazájában is. Ezért a nemzetközi közösség valójában már szeretne tőle megszabadulni.”

 

