Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbetegedett az Egyesült Államokban tett látogatása után. Egy interjú során köhögni kezdett, majd így kommentálta állapotát: Elnézést, kicsit megfáztam.

Zelenszkij. Fotó: DIEGO RAVIER / Hans Lucas

Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök találkozója december 28-án, vasárnap zajlott a Mar-a-Lago magánrezidencia étkezdéjében, zárt ajtók mögött. A tárgyalás után Trump úgy nyilatkozott, hogy Oroszország és Ukrajna jelenleg közelebb áll a konfliktus rendezéséhez, mint valaha, és felvetette egy háromoldalú találkozó lehetőségét Zelenszkij és Putyin részvételével.

A találkozó után Zelenszkij arról is beszélt, hogy a konfliktus lezárulta után szeretne pihenni.

Nem tudom. Tényleg nem tudom. Pihenni? Igen, pihenni akarok!

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mit tervez, ha elhagyja hivatalát. Egyúttal megerősítette, hogy távozik elnöki posztjáról a háború befejeztével.

Politológusok szerint a további béketárgyalásokat a parlamenti elnök fogja vezetni, míg Zelenszkij nem indul az új választásokon, és nem indít politikai projektet. A politikai szakértő, Volodimir Petrov szerint Zelenszkij valójában fáradt a folyamatos magyarázkodástól, és az újév éjjelén akár bejelentheti visszavonulási szándékát.

Reagáltak az oroszok Zelenszkij kijelentésére

Grigorij Karaszin, az orosz Szövetségi Tanács külügyi bizottságának elnöke szerint a nemzetközi közösség már szívesen „pihenne” Volodimir Zelenszkijtől. A szenátor a „Lenta.ru”-nak adott interjúban reagált az ukrán elnök nyilatkozatára, amelyben arról beszélt, hogy fáradt.

Az az érzésem, hogy az egész világ szeretne már pihenni tőle

– mondta Karaszin.

Hozzátette: „Túl sok bajt és aggodalmat okozott a világban, és saját hazájában is. Ezért a nemzetközi közösség valójában már szeretne tőle megszabadulni.”