Felfedték a Trump-Zelenszkij találkozó helyszínét

Zelenszkij már megérkezett Miamiba, ahol december 28-án este kerül sor a találkozóra. Donald Trump közlése szerint a megbeszélésnek a Mar-a-Lago birtok ebédlője ad otthont, és a sajtó is jelen lehet az eseményen – írta a TruthSocial platformon az amerikai elnök. A nyilvános formátum önmagában is jelzésértékű, hiszen ritka, hogy ilyen horderejű egyeztetést a kamerák előtt tartsanak meg.

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tárgyalás időzítése különösen érzékenynek számít, mivel a nemzetközi diplomáciai térben továbbra is kiemelt téma Ukrajna jövője, a háború alakulása és a nyugati támogatás kérdése.

Miért fontos, hogy Zelenszkij Trumppal Mar-a-Lagóban találkozik?

A Zelenszkij és Trump közötti találkozó nemcsak a felek személye miatt kapott nagy figyelmet, hanem a helyszín és a körülmények miatt is. A floridai Mar-a-Lago Trump egyik legismertebb magánrezidenciája, amely az elmúlt években informális diplomáciai központként is szolgált. Az, hogy az egyeztetés itt zajlik, és nem hivatalos washingtoni környezetben, arra utalhat, hogy Trump saját politikai narratíváját is hangsúlyozni kívánja.

Elemzők szerint az sem véletlen, hogy a sajtót is beengedik a találkozóra. Ez lehetőséget ad mindkét félnek arra, hogy üzeneteit közvetlenül a nemzetközi közvéleményhez juttassa el. Különösen igaz ez Zelenszkij esetében, akinek számára kulcskérdés az amerikai politikai támogatás jövője.

A találkozót megelőzően az is ismertté vált, hogy Trump telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, ami tovább növeli az esemény jelentőségét, és találgatásokra ad okot a háttérben zajló diplomáciai mozgásokról.