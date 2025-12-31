Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője és az orosz elnök külföldi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint Volodimir Zelenszkij tudatosan húzza el a konfliktust. Dmitrijev ezt az X közösségi oldalon írta meg.

Zelenszkij. Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelenszkij trükkökkel húzza el a háborút

Állítása szerint az ukrán vezető különféle trükkökhöz nyúl, hogy késleltesse az ukrajnai válság lezárását.

Zelenszkij vesztésre áll, ezért fortélyokkal próbálja elnyújtani a konfliktust és elodázni az elkerülhetetlent. Ennek Ukrajna elképesztően nagy árat fizet

– fogalmazott Dmitrijev.

Zelensky is failing by playing tricks to prolong the conflict and the inevitable — at an insanely high cost to Ukraine. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 31, 2025

Korábban Zelenszkij azt mondta, hogy amerikai csapatok ukrajnai állomásoztatása erős biztonsági garanciát jelentene. Elmondása szerint Kijev a jövőben Donald Trump amerikai elnökkel és az úgynevezett hajlandók koalíciójának képviselőivel tárgyalna erről.