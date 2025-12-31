Hírlevél
Újabb éles bírálat érkezett Moszkvából Kijev felé. Kirill Dmitrijev szerint Zelenszkij vesztésre áll, ezért mesterségesen próbálja elnyújtani a konfliktust, miközben Ukrajna hatalmas árat fizet ezért.
volodimir zelenszkijkirill dmitrijevoroszkonfliktus

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője és az orosz elnök külföldi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja szerint Volodimir Zelenszkij tudatosan húzza el a konfliktust. Dmitrijev ezt az X közösségi oldalon írta meg.

VolodimirZelenszkij, Volodimir Zelenszkij, PALM BEACH, FLORIDA - DECEMBER 28: Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference with U.S. President Donald Trump following their meeting at Trump’s Mar-a-Lago club on December 28, 2025 in Palm Beach, Florida. Trump invited Zelensky to his private club to work on the U.S.-proposed peace plan to end the war in Ukraine, as the conflict approaches four years since the sudden full-scale invasion by Russia on February 24, 2022. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zelenszkij. Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zelenszkij trükkökkel húzza el a háborút

Állítása szerint az ukrán vezető különféle trükkökhöz nyúl, hogy késleltesse az ukrajnai válság lezárását.

Zelenszkij vesztésre áll, ezért fortélyokkal próbálja elnyújtani a konfliktust és elodázni az elkerülhetetlent. Ennek Ukrajna elképesztően nagy árat fizet

– fogalmazott Dmitrijev.

Korábban Zelenszkij azt mondta, hogy amerikai csapatok ukrajnai állomásoztatása erős biztonsági garanciát jelentene. Elmondása szerint Kijev a jövőben Donald Trump amerikai elnökkel és az úgynevezett hajlandók koalíciójának képviselőivel tárgyalna erről.

 

