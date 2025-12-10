Trumpnak elege van! Meghökkentő ultimátumot kapott Zelenszkij

A tárgyalás első percétől egyértelmű volt, hogy Zelenszkij nyomás alatt tárgyal: Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Jared Kushner szombati, kétórás egyeztetésen azt közölték vele, hogy „napjai vannak” válaszolni. A tárgyalás tétje rendkívül magas, hiszen Washington olyan békecsere-mechanizmust sürget, amely Ukrajna számára területi veszteségekkel járna, cserébe azonban amerikai garanciák formájában új biztonsági keretrendszert ígérne - írja a Financial Times.

Zelenszkij napokat kapott Trump ultimátumára – közeleg a háború vége?

Az ügyben tájékozott európai diplomaták szerint a helyzet lényegét egyetlen mondat foglalja össze: Ukrajna olyan engedményeket nem tehet, amelyeket nem bír el politikailag – de az Egyesült Államokat sem hagyhatja figyelmen kívül.

Zelenszkij állítólag jelezte az amerikai küldöttségnek, hogy még egyeztetnie kell Franciaországgal, Németországgal és Nagy-Britanniával, mielőtt válaszolna. Európai partnereihez intézett zártkörű üzenetében pedig úgy fogalmazott:

„A béke ma az amerikai kompromisszumkeresésen áll vagy bukik.”

A megbeszélésekre hétfőn Londonban került sor, ahol az E3—Macron, Merz és Starmer—szintén arról beszélt, hogy a következő napok sorsdöntőek lesznek.

Orosz előretörés és amerikai nyomás: szűkül a mozgástér

A fronthelyzet csak növeli a politikai feszültséget. Az orosz hadsereg folyamatos rakéta- és dróntámadásokkal terheli Ukrajna energiahálózatát, miközben a Donyeck megyei Pokrovszk térségében újabb területeket foglalt el. A területek feladására vonatkozó amerikai–orosz elvárások pedig pontosan ezekre a városokra vonatkoznak.

Kijevi források szerint Putyin már Trump felé is azt kommunikálja, hogy gyakorlatilag „befejezte” Pokrovszk és Myrnohrad elfoglalását, abban a reményben, hogy az amerikai elnök számára így erősíti meg saját tárgyalási pozícióját.

Mindeközben Zelenszkij arról is beszélt európai vezetőknek, hogy fél: Brüsszel ejti az orosz jegybanki eszközök alapján tervezett jóvátételi hitelcsomagot, mert nem akar szembe kerülni Washingtonnal a biztonsági kérdésekben.

Bár az amerikai javaslat eredetileg egy 28 pontos békecsokor volt, a kijevi delegáció—Umerov és Hnatov vezetésével—tíz ponttal lefaragta a számot. A módosított 20 pontos verzió már némileg kedvezőbb, de béke csak akkor lehet, ha Moszkva is tényleges engedményre hajlandó.

A napok tehát valóban számítanak. A következő döntések könnyen meghatározhatják, milyen Európa születik meg a háború után – és hogy Ukrajna képes lesz-e megőrizni mozgásterét a két nagyhatalom szorításában.