Trumpnak elege van! Meghökkentő ultimátumot kapott Zelenszkij

Ukrajna

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt napokon belül döntésre akarja kényszeríteni Donald Trump, aki gyors békemegállapodást szeretne Oroszországgal. Az amerikai delegáció egy olyan csomagot tett le az asztalra, amely Ukrajna területi engedményeiért cserébe amerikai garanciák rendszerét ígéri. A helyzet feszült, Európában pedig sorra zajlanak a zárt ajtók mögötti megbeszélések.
Ukrajna

A tárgyalás első percétől egyértelmű volt, hogy Zelenszkij nyomás alatt tárgyal: Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Jared Kushner szombati, kétórás egyeztetésen azt közölték vele, hogy „napjai vannak” válaszolni. A tárgyalás tétje rendkívül magas, hiszen Washington olyan békecsere-mechanizmust sürget, amely Ukrajna számára területi veszteségekkel járna, cserébe azonban amerikai garanciák formájában új biztonsági keretrendszert ígérne - írja a Financial Times.

Fotó: Toby Melville / AFP

Az ügyben tájékozott európai diplomaták szerint a helyzet lényegét egyetlen mondat foglalja össze: Ukrajna olyan engedményeket nem tehet, amelyeket nem bír el politikailag – de az Egyesült Államokat sem hagyhatja figyelmen kívül.

Zelenszkij állítólag jelezte az amerikai küldöttségnek, hogy még egyeztetnie kell Franciaországgal, Németországgal és Nagy-Britanniával, mielőtt válaszolna. Európai partnereihez intézett zártkörű üzenetében pedig úgy fogalmazott: 

„A béke ma az amerikai kompromisszumkeresésen áll vagy bukik.”

A megbeszélésekre hétfőn Londonban került sor, ahol az E3—Macron, Merz és Starmer—szintén arról beszélt, hogy a következő napok sorsdöntőek lesznek.

Orosz előretörés és amerikai nyomás: szűkül a mozgástér

A fronthelyzet csak növeli a politikai feszültséget. Az orosz hadsereg folyamatos rakéta- és dróntámadásokkal terheli Ukrajna energiahálózatát, miközben a Donyeck megyei Pokrovszk térségében újabb területeket foglalt el. A területek feladására vonatkozó amerikai–orosz elvárások pedig pontosan ezekre a városokra vonatkoznak.

Kijevi források szerint Putyin már Trump felé is azt kommunikálja, hogy gyakorlatilag „befejezte” Pokrovszk és Myrnohrad elfoglalását, abban a reményben, hogy az amerikai elnök számára így erősíti meg saját tárgyalási pozícióját.

Mindeközben Zelenszkij arról is beszélt európai vezetőknek, hogy fél: Brüsszel ejti az orosz jegybanki eszközök alapján tervezett jóvátételi hitelcsomagot, mert nem akar szembe kerülni Washingtonnal a biztonsági kérdésekben.

Bár az amerikai javaslat eredetileg egy 28 pontos békecsokor volt, a kijevi delegáció—Umerov és Hnatov vezetésével—tíz ponttal lefaragta a számot. A módosított 20 pontos verzió már némileg kedvezőbb, de béke csak akkor lehet, ha Moszkva is tényleges engedményre hajlandó.

A napok tehát valóban számítanak. A következő döntések könnyen meghatározhatják, milyen Európa születik meg a háború után – és hogy Ukrajna képes lesz-e megőrizni mozgásterét a két nagyhatalom szorításában.

 

