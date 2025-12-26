Béketerv: Zelenszkijnek semmi nem elég – ezt kéri Trumptól

Az Egyesült Államok 15 évre szóló biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának, azzal a lehetőséggel, hogy ezeket később meghosszabbítsák – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak adott interjújában.
Zelenszkij bevallotta, meddig számít az USA pajzsára
„Úgy gondolom, nekünk több mint 15 évre van szükségünk, és már nagy sikernek tartanám, ha Trump elnök ebbe beleegyezne a találkozónkon” – fogalmazott Zelenszkij.
Korábban az ukrán államfő arról beszélt, hogy az Ukrajnára vonatkozó béketerv 90 százalékban elkészült. Hozzátette, hogy a közelgő találkozón Donald Trump amerikai elnökkel a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákat is meg kívánja vitatni.
Zelenszkij emellett kijelentette, abban is bízik, hogy amerikai kollégájával sikerül megállapodni az ukrajnai konfliktus lezárásáról.