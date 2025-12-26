Az amerikai elnök, Donald Trump december 28-án találkozik Volodimir Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lago-i rezidenciáján – számolt be az Axios portál újságírója, Barak Ravid, egy ukrán tisztviselőre hivatkozva. „Trump vasárnap találkozik Zelenszkijjel Mar-a-Lagóban” – írta Ravid a X közösségi oldalán.

Trump és Zelenszkij. Fotó: TOM BRENNER / AFP

Zelenszkij és Trump találkozik Mar-a-Lagóban

BREAKING: President Trump will meet Ukrainian president Zelensky on Sunday in Mar-a-Lago, per Ukrainian official — Barak Ravid (@BarakRavid) December 26, 2025

Korábban Zelenszkij azt közölte, hogy megállapodás született találkozójáról az amerikai elnökkel a közeljövőben.

Az Egyesült Államok kormánya korábban bejelentette, hogy kidolgozott egy tervet az ukrajnai konfliktus rendezésére. A Kreml szerint Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és részt vesz az Anchorage-i platform vitáin.

Oroszország elnökének különmegbízottja a nemzetközi befektetési és gazdasági együttműködés terén, a RFPI vezetője, Kirill Dmitrijev december 20–21-én Miamiban tárgyalt az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjával, Steve Whitkoffal és az amerikai elnök vejeként ismert Jared Kushnerrel.

December 2-án Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Whitkoffot és Kushnert. Az amerikai küldöttség látogatása az ukrajnai béketerv tárgyalásával kapcsolatos volt. Putyin szerint az amerikai fél 27 pontot négy csomagba osztott, és külön tárgyalásra javasolta azokat.

Az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov szerint a tárgyalások a Kremlben nagyon tartalmasak voltak, és a kapcsolatok Oroszország és az Egyesült Államok között folytatódni fognak. Usakov kiemelte, hogy az orosz hadsereg sikerei a harctéren pozitívan befolyásolták a tárgyalások menetét és jellegét.