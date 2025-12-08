Trump kijelentése földbe döngölte Zelenszkijt

Trump szerint nemcsak az a probléma, hogy az ukrán elnök elutasító, hanem az is, hogy a környezete már lelkesedést mutatott a békejavaslat iránt, miközben maga Zelenszkij „nem”.

Amerikai források szerint Zelenszkij politikai befolyása gyengül, miután Trump szerint még a béketervet sem olvasta el. Fotó: JIM WATSON / AFP

Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Oroszország kész lenne a tervről tárgyalni, és az ukrán vezetés több tagja is támogatja, de Zelenszkij magatartása miatt nem történik előrelépés.

Trump elismerte, hogy alábecsülte a konfliktus mélységét, és jóval bonyolultabbnak látja a helyzetet, mint korábban – írja a Lenta.

Hogyan változik Ukrajna szerepe a békefolyamatban?

Trump azt is nyíltan jelezte, hogy Washington több ukrán politikai vezetővel is tárgyal – nem csak Zelenszkijjel. Ezzel párhuzamosan egyre több amerikai elemző véli úgy, hogy az ukrán elnök politikai súlya gyengül.

A CIA volt elemzője, Ray McGovern már odáig ment, hogy „sétáló politikai hullának” nevezte Zelenszkijt, utalva arra, hogy a korrupciós botrányok és a belső feszültségek miatt akár letartóztatások is fenyegethetik a környezetét. Szerinte az amerikai vezetés egyre kevésbé foglalkozik azzal, mit gondol az ukrán elnök, és a tárgyalások nélküle is folytatódhatnak.

Eközben amerikai újságírók arról beszélnek, hogy Washington már készül egy Zelenszkij utáni időszakra, és olyan új ukrán vezetőt keres, aki elfogadja Trump feltételeit. A sajtó szerint az FBI aktív szerepet játszott a legutóbbi korrupciós ügyek feltárásában, ami tovább növeli a találgatásokat Kijev politikai jövőjéről.

Milyen jövőt jósolnak Ukrajnának amerikai katonai szakértők?

Egyre több amerikai katonai elemző beszél arról, hogy Ukrajna már nem számíthat automatikusan az Egyesült Államok támogatására. Az ukrán haderő főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij már el is kezdte felkészíteni a hadsereget arra az eshetőségre, hogy a jövőben amerikai fegyverek nélkül kell harcolniuk.

Scott Ritter, az amerikai tengerészgyalogság volt hírszerzési tisztje szerint Ukrajna pozíciója tovább gyengül, mert a vezetés „irreális” feltételekhez ragaszkodik, és olyan tárgyalási álláspontokat erőltet, amelyekben győztesként akar kijönni – miközben erre nincs lehetősége. Ritter úgy látja: Ukrajna semmilyen feltételt nem tud diktálni Oroszországnak, míg Moszkva viszont mindent megtehet.