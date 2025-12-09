Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev szerdán tervezi átadni az Egyesült Államoknak saját javaslatait arról, mit kellene módosítani a konfliktus ukrajnai rendezésére vonatkozó béketervben.

Zelenszkij időt kér, de fogy a levegő

Fotó: AFP

Zelenszkij időt kér, Washington sürget, Moszkva tárgyal

Ma és holnap a tanácsadói szinten dolgozunk rajta. Úgy gondolom, hogy holnap már átadjuk a frissített rendezési terv saját változatát

– idézte szavait az ukrán „Obscsesztvennoje” televízió.

Korábban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, csalódott amiatt, hogy Zelenszkij még nem olvasta el az Egyesült Államok békejavaslatát az ukrán konfliktus rendezésére.

Az amerikai adminisztráció korábban már jelezte, hogy dolgozik az ukrajnai rendezési terven. A Kreml közölte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és az anchorage-i egyeztetések platformján marad.

Vlagyimir Putyin orosz elnök december 2-án a Kremlben fogadta Steven Witkoff amerikai különmegbízottat és Jared Kushnert, az amerikai elnök vejét, az Affinity Partners alapítóját. Az amerikai küldöttek látogatása az Egyesült Államok béketervének egyeztetésével függött össze. Putyin elmondta, hogy az amerikai fél a 27 pontot négy csomagra osztotta, és azt javasolta, hogy ezeket külön-külön tárgyalják meg.

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója a Kremlben zajló tárgyalásokat nagyon tartalmasnak nevezte, hozzátéve, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között folytatódni fognak a kapcsolatok. Usakov szerint az orosz hadsereg sikerei a fronton kedvezően hatottak a tárgyalások menetére és jellegére.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője korábban azt is kijelentette, hogy a kijevi rezsimnek döntenie kell és tárgyalóasztalhoz kell ülnie. Hangsúlyozta: a fronton zajló orosz offenzíva miatt Kijev mozgástere folyamatosan szűkül, ami valójában a kijevi vezetés rákényszerítése a békés rendezésre, míg a harcok folytatása Ukrajna számára értelmetlen és veszélyes.