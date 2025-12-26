Volodimir Zelenszkij szerint megállapodás született arról, hogy a közeljövőben találkozik az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal.

Zelenszkij Fotó: Pawel Supernak / MTI/EPA/PAP

Volodimir Zelenszkij bejelentette: hamarosan találkozik Trump amerikai elnökkel

„Megállapodtunk a legmagasabb szinten – hamarosan találkozom Trump elnök úrral” – írta Zelenszkij a Telegram-csatornáján.

Az amerikai kormány korábban jelezte, hogy kidolgozott egy tervet az ukrajnai rendezéshez. A Kreml közölte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és részt vesz az anchorage-i megbeszéléseken.

Orosz részről Kirill Dmitrijev, a külföldi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott, december 20–21-én Miamiban tárgyalt Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel.

Vlagyimir Putyin december 2-án fogadta Witkoffot és Kushnert a Kremlben. Az amerikai küldöttség látogatása az USA ukrajnai béketervével kapcsolatos egyeztetésekhez kötődött. Putyin szerint az amerikai fél 27 pontot négy csomagba rendezett, és külön-külön javasolta a tárgyalást.

Orosz elnöki tanácsadó, Jurij Usakov szerint a Kremlben folytatott tárgyalások rendkívül tartalmasak voltak, és hozzátette, hogy az orosz–amerikai kapcsolatok tovább folytatódnak. Usakov kiemelte, hogy az orosz hadsereg sikeres előrenyomulása a fronton pozitívan hatott a tárgyalások menetére és jellegére.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője is kijelentette: a kijevi rezsimnek döntést kell hoznia és tárgyalásokat kell kezdenie. Peszkov szerint a szabadság a döntéshozatalra Kijev részéről szűkül az orosz fegyveres erők támadó műveletei során, ami tulajdonképpen a rezsim kényszerítése a békés megoldásra. A szóvivő szerint a további halogatás Kijev számára értelmetlen és veszélyes.