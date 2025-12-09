Trump úgy leoltotta Zelenszkijt, nemhogy az ukrán elnök, mi sem térünk magunkhoz!

Az ukrán elnöknek, Volodimir Zelenszkijnek „összeszednie kell magát”, és bele kell egyeznie a Washington által kidolgozott béketervbe a konfliktus rendezésébe – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Politico számára adott interjúban.

Trump és Zelenszkij. Fotó: TOM BRENNER / AFP

Trump ultimátuma Zelenszkijnek: fogadja el a béketervet és rendezze a választásokat

„Össze kell szednie magát, és el kell kezdenie belenyugodni ebbe a béketervbe” – mondta az amerikai elnök.

Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy Ukrajnának itt az ideje megtartani a választásokat.

Sok idő telt el. Nem állnak túl jól a dolgok. Szerintem most van itt az ideje a választásoknak. A háborút használják arra, hogy elodázzák a választásokat, de szerintem az ukrán népnek joga van választani

– tette hozzá Trump.