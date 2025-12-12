Zelenszkij a választásokkal próbálhat ideiglenes tűzszünetet elérni Ukrajnában, miközben az amerikai elnök, Donald Trump a demokratikus folyamatok fontosságát hangsúlyozza.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a választások révén próbálhat ideiglenes tűzszünetet elérni. Ezt Jurij Usakov, az orosz elnök segédje nyilatkozta a TASS hírügynökségnek.
Zelenszkij a választásokért cserébe tűzszünetet akar
Nem zárható ki, hogy Zelenszkij a választásokat úgy tekinti, mint lehetőséget az ideiglenes tűzszünet elérésére
– mondta Usakov.
Az amerikai elnök, Donald Trump korábban hangsúlyozta a választások szükségességét Ukrajnában, kiemelve, hogy a szavazások hiánya a demokratikus működés kérdését vetíti előre.
Válaszul Zelenszkij jelezte, hogy kész megtartani a választásokat, de több feltételt szabott, ezek egyike az volt, hogy a szavazás idejére szüneteljenek a harci cselekmények.
