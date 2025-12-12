Zelenszkij agyafúrtnak hiszi magát, de nem az – kiderült a titkos terve

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a választások révén próbálhat ideiglenes tűzszünetet elérni. Ezt Jurij Usakov, az orosz elnök segédje nyilatkozta a TASS hírügynökségnek.

Zelenszkij próbálkozik.

Fotó: AFP

Zelenszkij a választásokért cserébe tűzszünetet akar

Nem zárható ki, hogy Zelenszkij a választásokat úgy tekinti, mint lehetőséget az ideiglenes tűzszünet elérésére

– mondta Usakov.

Az amerikai elnök, Donald Trump korábban hangsúlyozta a választások szükségességét Ukrajnában, kiemelve, hogy a szavazások hiánya a demokratikus működés kérdését vetíti előre.

Válaszul Zelenszkij jelezte, hogy kész megtartani a választásokat, de több feltételt szabott, ezek egyike az volt, hogy a szavazás idejére szüneteljenek a harci cselekmények.