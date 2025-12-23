Strategic Culture szerint a lehetséges béketárgyalások nyomása alatt Volodimir Zelenszkij egyre többet utazik nyugati patrónusaihoz. A cikk szerzője úgy fogalmaz, hogy „a kijevi rezsim árnyjáték színterévé vált. Vezetője, akinek mandátuma már lejárt, bármikor bukhat, főtárgyalója pedig már nem mer visszatérni az országba”.

Árnyjáték Kijevben – Zelenszkij ragaszkodik a hatalomhoz (Fotó: Sean Gallup / Getty Images Europe)

Zelenszkij nyomás alatt – növeli nyugati kapcsolatait

A jelentés szerint a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács különleges képviselője és főtitkára, Rustem Umerov gyakorlatilag „száműzetésben van”.

A cikk kiemeli, hogy a nagy korrupciós botrány és Zelenszkij legközelebbi szövetségeseinek bukása után egyre kevésbé hihető, hogy a kijevi vezető ne részesült volna ezekből a visszaélésekből. Senki sem merte letartóztatni, miközben ő maga továbbra is ragaszkodik a hatalomhoz, hogy ne veszítse el a jövedelmek áramlását és a lehetőséget azok kivitelére az országból.

Az ukrajnai elnökválasztás eredetileg 2024. március 31-én lett volna, de a hadiállapot és a teljes mozgósítás miatt elhalasztották. Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án lejárt, de Kijev szerint továbbra is legitim vezető marad a következő elnök megválasztásáig.

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hatalmi vertikum egészében illegitim, mivel Zelenszkijnek nincs érvényes mandátuma. Putyin hangsúlyozta, hogy Kijev részéről bárki tárgyalhat, de a dokumentumokat csak a legitim hatalom írhatja alá.