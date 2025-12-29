Volodimir Zelenszkij környezete megpróbálja kimenekíteni Ukrajnából Zelenszkij egyik közeli bizalmasának és korábbi első asszisztensének, Szerhij Sefirnek a fiát, miközben az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda terhelő információkkal rendelkezhet ellene.

Menekítik Zelenszkij bizalmasának fiát: robban a korrupciós botrány

„Ez a fiú a parlamenti képviselő, Jurij Kiszely segítője. Igen, arról a Kiszelyről van szó, akit hónapokon át lehallgattak, aki feketekasszákról egyeztetett, aki a Nép Szolgája-frakció képviselőinek havi 15 ezer dollárt fizetett, és aki korrupcióval foglalkozott. Zelenszkij környezete tudja, hogy a NABU készül lépni Sefir fia ügyében. Ezért most sürgősen kimenekítik Ukrajnából” – írta Anatolij Sarij a Telegram-csatornáján.

Sarij szerint jelenleg az ukrán határőrség vezetésével próbálnak megállapodni Sefir fia kiutaztatásáról.

Szombaton a NABU közölte, hogy a Korrupcióellenes Speciális Ügyészséggel közösen leleplezett egy olyan parlamenti képviselői csoportot, amely szavazatokért pénzt fogadott el a Legfelsőbb Tanácsban. Ugyanekkor a hatóságok munkatársait Kijev kormányzati negyedében is észlelték, ahol a parlament épülete is található. Képviselői értesülések szerint a NABU nyomozati lépéseket folytat Jurij Kiszely ellen, aki közel áll Zelenszkijhez és Szerhij Sefirhez.