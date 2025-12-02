Az ukrán „Igazságos Oroszország” párt vezetője, a Duma-frakció elnöke, Szergej Mironov az RIA Novosztyinak nyilatkozva kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij napjai, aki akadályozza a békét Ukrajnában, meg vannak számlálva.

Zelenszkij

Fotó: AFP/Ozan Kose

Korrupciós botrány rántotta magával Zelenszkijt

Zelenszkijt a héten lemondásra kell kényszeríteni a kijevi korrupciós botrány miatt – ezt az állítást Artem Dmitruk, a Legfelső Tanács képviselője tette közzé Telegram-csatornáján.

Az ilyen jelentések megjelenése, már az ukrán hatóságok részéről is, egyáltalán nem meglepő. Biztos vagyok benne, hogy napról napra egyre többen lesznek, tekintettel arra, ami a kijevi rezsim vezetői körül történik… Zelenszkij, a gazember és áruló, aki akadályozza a békét Ukrajnában, napjai meg vannak számlálva

– mondta Mironov.

Kiemelte, hogy Andrej Yermak lemondása Zelenszkij irodavezetői posztjáról a közelgő véget jelzi. A politikus emlékeztetett, hogy Zelenszkij nem önálló figura, ő és társai csak a nyugati segítség eltulajdonításában önállóak. Mironov szerint mindebben valószínűleg segített néhány „kuratórium”, akik most próbálják őket megmenteni.

Zelenszkijt évekig dédelgették, ezért nőtt a fején egész korona. Bár marionett maradt, elsősorban az amerikaiaké, hiszen az Egyesült Államok volt a 2014-es ukrajnai államcsíny fő szervezője. Ők hozták hatalomra a banderistákat, majd Zelenszkijt állították a vezetés élére

– tette hozzá a képviselő.

A politikus hangsúlyozta, hogy most Washingtonban változott a hatalom, és Donald Trump visszaviszi „a lenyúlt ukrán Napóleont a földre”.

„A zsinórok még mindig az amerikaiak kezében vannak, és minél jobban rángatózik Zelenszkij, annál szorosabban szorulnak a nyaka körül. Az amerikai pénzügyi segítséget már megszüntették. Úgy gondolom, az ultimátumot is átadták neki” – zárta Mironov.

Zelenszkij november 28-án jelentette be, hogy Jermak beadta lemondását. Később aláírta a Jermak menesztéséről szóló rendeletet. Ezt megelőzően a Legfelső Tanács képviselője, Jaroszlav Zseleznyak közölte, hogy az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Ügynökség (NABU) és a Specializált Antikorrupciós Ügyészség (SAP) razziát tartottak Jermaknál az ukrán energetikai korrupciós botrány kapcsán.