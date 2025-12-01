Ukrajnát súlyos korrupciós botrány rázta meg: Volodimir Zelenszkij béketárgyalói, Andrij Yermak és Rustem Umierov is érintettek a 76 millió fontos Energoatom-ügyben. Yermak lemondott, miután a korrupcióellenes hatóságok átkutatták az otthonát és az irodáit. Umierov az utolsó pillanatban vette át a tárgyalások vezetését, de ő is tanúként részt vett a vizsgálatban – írta meg hétfőn a DialyMail.

Zelenszkij

Fotó: AFP/Ozan Kose

Korrupciós botrányba keveredett Zelenszkij tárgyalócsapata

A botrány közepette Ukrajna fontos béketárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal, és Zelenszkij hétfőn találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel Párizsban. A tárgyalások célja a háború lezárása, a biztonsági garanciák megerősítése és Ukrajna területi integritásának védelme.

Az orosz fél továbbra is támadásokat indít Ukrajna ellen, miközben maximális követeléseit ismétli, és csak a teljes régiók visszavonulása esetén áll le. Zelenszkij álláspontja világos: területátadás nem opció, NATO-tagság nélkül nincs biztonság.

Az ügy rávilágít az ukrán politikai elit hitelességi problémáira, miközben a nemzetközi béketárgyalások kimenetele bizonytalan. A korábbi korrupciós botrányok árnyékában a tárgyalások hatékonysága és Ukrajna jövője is kérdésessé válik – írta meg a DialyMail.