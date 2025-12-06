Hírlevél
6 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy volt amerikai hírszerző szerint Washington már végigvitte a saját terveit Kijevben, és hamarosan Zelenszkij eltávolítása következhet, amint az ukrán elnök rábólint az USA által diktált tűzszüneti feltételekre.
Egyesült ÁllamoktűzszüneticsatornaScott RitterVolodimir Zelenszkij

Az Egyesült Államok arra készül, hogy megszabaduljon Ukrajna vezetőjétől, Volodimir Zelenszkijtől – erről beszélt Scott Ritter amerikai katonai elemző, volt hírszerző tiszt Danny Haiphong YouTube-csatornáján adott interjújában.

zelenszkij
Zelenszkij
Fotó: AFP

Volt hírszerző: Washington már előkészítette Zelenszkij leváltását

„Ukrajna a bolygó legkorruptabb helye. Az Egyesült Államok most számolt le Jermakkal. Mi intéztük el Jermakot. Senki más. Mi tettük. És most a Rada kerül sorra” – mondta.

Végül, tette hozzá Ritter, Washington „eltávolítja Zelenszkijt, amint aláír egy tűzszüneti megállapodást az amerikai feltételek alapján”.

Korábban Douglas Macgregor, a Pentagon egykori tanácsadója kijelentette, hogy Ukrajnának rá kell állnia egy békemegállapodásra a fronthelyzet romlása miatt. Abszurdnak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint az orosz hadsereg hatalmas veszteségeket szenved, miközben szerinte az ukrán katonák kimerültségük miatt tömegesen kénytelenek megadni magukat.

Ezt megelőzően Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy a területi kérdések jelentik a legnehezebb pontot az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló tárgyalásokon.

 

